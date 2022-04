Dieselgate: perquisizioni per Stellantis, Suzuki e Marelli

Le sedi dei produttori Suzuki, Stellantis e del fornitore di attrezzature Marelli in Germania, Italia e Ungheria sarebbero state perquisite nelle scorse ore nell’ambito di un’indagine tedesca sulla vendita di auto dotate di motori diesel truccati , ha annunciato la procura di Francoforte. Suzuki è accusata di aver venduto “più di 22.000 auto” che erano “dotate di dispositivi illegali” e che le facevano apparire più pulite nei test di laboratorio di quanto non fossero nell’uso quotidiano, secondo una dichiarazione.

Dieselgate: perquisizioni nelle sedi di Suzuki, Stellantis e Marelli in Germania, Italia e Ungheria

Si presume quindi che queste vetture, per le quali Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avrebbe fornito i motori e il gruppo Marelli il software incriminato, “non sarebbero conformi alle norme europee antinquinamento”. Le perquisizioni sono state effettuate a Heidelberg, a sud di Francoforte, oltre che a Corbetta (a Milano) in Italia e a Esztergom in Ungheria per sequestrare in particolare comunicazioni e dati software. Nel 2018, il ministero dei Trasporti giapponese ha annunciato che il produttore giapponese Suzuki aveva ammesso di aver falsificato i test di controllo dell’inquinamento di alcuni veicoli.

Ricordiamo che lo scandalo dieselgate è scoppiato nel 2015 quando la Volkswagen, a seguito delle accuse dell’agenzia ambientale statunitense, ha ammesso di aver manipolato 11 milioni dei suoi veicoli diesel utilizzando un software. Da allora diversi produttori di auto e di apparecchiature sono nel mirino della giustizia oltre i confini della Germania, dove sono in corso i primi processi contro ex funzionari del gruppo Volkswagen.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa notizia che coinvolge anche il gruppo Stellantis nel corso delle prossime ore.

