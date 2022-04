Free2Move accelera nel noleggio di furgoni e camion in Europa

Free2Move, leader a livello internazionale nel campo della mobilità, offre servizi per soddisfare ogni esigenza di noleggio, tra cui il noleggio di furgoni e camion. Con l’obiettivo di garantire un’esperienza di noleggio completa e ottimale, il marchio di Stellantis ha acquisito Comparateur-location-utilitaire.fr.

Si tratta del primo metasearch per il noleggio di furgoni e camion che ha permesso a Free2Move di rispondere e migliorare i propri servizi di noleggio di veicoli commerciali a clienti privati e B2B. Dal 2012, Comparateur-location-utilitaire.fr è il primo comparatore francese per confrontare i prezzi per il noleggio di furgoni in un mercato frammentato.

Free2Move: il brand di Stellantis ha acquisito Comparateur-location-utilitaire.fr

Principale sito di confronto di noleggio di furgoni in Francia, il compratore dà accesso a 6000 agenzie elencate attraverso più di 18 partner. Con il più alto numero di partner di noleggio furgoni sul territorio francese, e quindi il più ampio inventario, il metasearch fornisce la migliore tecnologia live nel suo campo, accedendo a prezzi e disponibilità in diretta attraverso connessioni dirette con i fornitori.

Oltre a questo, il comparatore di prezzi ha appena lanciato una sezione dedicata al solo noleggio di furgoni elettrici, diventando il primo metasearch di noleggio furgoni che offre questa feature. Tale mossa accelera lo sviluppo di noleggio di veicoli commerciali leggeri non solo in Francia, ma anche in Italia, Spagna e Regno Unito, dove sono state appena lanciate le versioni internazionali. In contemporanea, la presenza internazionale di Free2Move accelererà l’espansione del metasearch.

La partnership fra Comparateur-location-utilitaire.fr e Free2Move esiste già da molto tempo ed è in continua crescita, ha affermato il general manager of business di Free2Move Lotfi Louez. Era logico procedere a una sinergia finanziaria scommettendo sul fatto che i metasearch continueranno a prosperare in futuro.

Oggi la frontiera tra i metasearch e qualsiasi attore del campo della mobilità è molto sottile e questo facilita la compatibilità di questo tipo di acquisizione. Inoltre, si possono inserire nuove persone con una grande esperienza e portare un valore aggiunto.

L’efficienza del servizio sarà ulteriormente rafforzata dalla relazione di Free2Move con Stellantis, leader europeo dei veicoli commerciali leggeri, assicurando una forte connessione tra le concessionarie dei brand del gruppo e le attività di Free2Move.

Come parte del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato di voler sviluppare sette attività in crescita (tra cui la mobilità) sotto il marchio Free2Move. Nel corso del prossimo decennio, il gruppo automobilistico italo-francese intende espandere la presenza di Free2Move in tutto il mondo, portandola a 15 milioni di utenti attivi e raggiungere un fatturato netto di 2,8 miliardi di euro.

Infine, per sostenere la sua progressiva crescita come marketplace di soluzioni di mobilità innovative, Free2Move sta assumendo esperti di marketing digitale per unirsi al suo team con l’obiettivo di continuare a offrire i migliori servizi ai suoi clienti.

