Stellantis: gli azionisti sono contrari al compenso del CEO

La maggioranza degli azionisti votanti del gruppo Stellantis ha rifiutato di dare il proprio sostegno alla remunerazione dei dirigenti della casa automobilistica durante l’assemblea generale annuale della società mercoledì dopo che alcuni, incluso il governo francese, hanno messo in dubbio l’importo pagato al suo CEO Carlos Tavares.

I maxi stipendi dei dirigenti di Stellantis non piacciono ai suoi azionisti

Il voto, con il 52 per cento degli azionisti di Stellantis che si dichiara contrario all’argomento all’ordine del giorno, è stato un voto consultivo che il consiglio di amministrazione della società deve considerare e non influisce direttamente sulla remunerazione dei dirigenti. Stellantis nella sua relazione annuale presentata a febbraio ha rivelato che la remunerazione totale del 2021 per il CEO Carlos Tavares era di 19,2 milioni di euro, di cui 16,8 milioni di euro di compenso diretto. Ciò potrebbe renderlo l’amministratore delegato automobilistico più pagato in Europa.

Il portavoce del governo francese Gabriel Attal durante una conferenza stampa di martedì ha definito le cifre “non normali”, secondo Automotive News e ha parlato della necessità di normative in proposito in Europa. Il Paese, attraverso la banca d’investimento Bpifrance, detiene una partecipazione del 6,15 per cento in Stellantis e nomina un membro del consiglio di amministrazione della società.

Stellantis ha superato la previsione del margine di utile operativo rettificato per il 2021, registrando un profitto di 15,1 miliardi di dollari. Ha beneficiato degli sforzi di riduzione dei costi e dei prezzi elevati a causa dell’elevata domanda di scorte di concessionarie ridotte derivante da una carenza globale di semiconduttori.

La società di gestione PhiTrust, azionista di minoranza di Stellantis, ha annunciato martedì di aver votato contro la remunerazione di Carlos Tavares. John Elkann riceverà un totale di 7,8 milioni di euro, e il direttore finanziario del gruppo, l’americano Richard Palmer, 14,8 milioni. Anche gli eredi dell’ex direttore generale della Fiat Chrysler Sergio Marchionne, scomparso nel 2018, riceveranno 26 milioni di euro.

