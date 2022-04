Stellantis: la Slovacchia pronta a sostenere l’investimento a Trnava

L’investimento annunciato da Stellantis per il suo stabilimento di Trnava in Slovacchia potrebbe essere sostenuto dallo Stato per un importo di oltre 15 milioni di euro. Come indicato nella proposta di erogazione di un incentivo agli investimenti presentata dal Ministero dell’Economia della Repubblica Slovacca, l’aiuto per l’ampliamento dell’impianto dovrebbe assumere la forma di un contributo per immobilizzazioni materiali e immateriali risorse. Questo contributo però deve ancora essere deciso dal governo.

Stellantis: il governo slovacco potrebbe contribuire per l’investimento che il gruppo ha intenzione di effettuare a Trnava

Secondo quanto trapelato fino ad ora, a Trnava dovrebbero essere prodotti quattro nuovi modelli elettrici. “L’obiettivo del piano di investimenti è ampliare il programma di produzione investendo in nuove tecnologie di produzione, al fine di introdurre modelli completamente. Il prodotto finale sarà costituito da auto di segmento B con sagome multiple su una nuova piattaforma Stellantis.”

L’investimento dovrebbe ammontare ad almeno 100 milioni di euro tra il 2021 e il 2024. La casa automobilistica non annuncia la creazione di nuovi posti di lavoro, ma sarà obbligata a mantenere 3.648 posizioni esistenti. La produzione dovrebbe iniziare alla fine del 2023, con la piena capacità pianificata che dovrebbe essere raggiunta nell’ottobre 2024. La produzione in fabbrica dovrebbe aumentare di circa il 15 per cento. Il volume previsto dovrebbe raggiungere 405.050 nel 2024.

Stellantis ha annunciato il massiccio investimento a fine giugno 2021. In quel momento, ha confermato la domanda di aiuto di Stato, ma non ha commentato l’importo e la forma dell’incentivo, nonché i tempi per la sua erogazione.

Secondo le dichiarazioni dell’epoca, l’importo dell’investimento doveva raggiungere i 180 milioni di euro e doveva trattarsi di un programma di produzione su larga scala completamente nuovo, in gran parte rappresentato da motori completamente elettrici. Fino a questo momento però non vi sono indiscrezioni sui marchi e i modelli che saranno realizzati in questa fabbrica.

