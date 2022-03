Factorial Energy nomina dirigente di Stellantis nel suo consiglio

Arrivano novità interessanti per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore Factorial Energy, leader del settore nello sviluppo della tecnologia delle batterie a stato solido per applicazioni per veicoli elettrici (EV), ha annunciato la nomina di Michael “Micky” Bly al suo Consiglio di Amministrazione. Bly è Senior Vice President, Head of Global Propulsion Systems presso Stellantis e si unisce al Consiglio in connessione con l’investimento strategico del gruppo automobilistico in Factorial annunciato all’inizio di quest’anno.

Stellantis: Michael Bly entra nel consiglio d’amministrazione di Factorial Energy

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Micky nel consiglio di amministrazione di Factorial”, ha affermato il CEO di Factorial Siyu Huang, Ph.D. “La profonda esperienza automobilistica complessiva di Micky e la sua esperienza in trasmissioni e veicoli elettrici saranno inestimabili mentre continuiamo a spostare la nostra tecnologia a stato solido FEST ™ leader del settore dal laboratorio alla produzione commerciale”.

In Stellantis, Bly guida l’ingegneria dei sistemi di propulsione supportando l’aggressiva roadmap dell’azienda per l’elettrificazione. In precedenza, è stato responsabile dell’ingegneria dei motori e della propulsione elettrica. Prima di entrare a far parte della casa automobilistica, ha trascorso cinque anni presso American Axle & Manufacturing Holdings Inc., dove ha ricoperto varie posizioni in Europa e Nord America, tra cui quella di Global Vice President of Product Management Electrification.

“Stellantis prevede di avere più di 75 veicoli elettrici a batteria disponibili a livello globale entro la fine del decennio, un obiettivo che abbiamo recentemente delineato nel nostro piano Dare Forward 2030″, ha affermato Bly. “Non vedo l’ora di lavorare con il consiglio di amministrazione e i dirigenti di Factorial per aiutare a far progredire la tecnologia delle batterie a stato solido dell’azienda come parte del nostro accordo di sviluppo congiunto”.

Bly ha anche trascorso 23 anni in posizioni di ingegneria presso General Motors Co., che includevano propulsori ed elettrificazione dei veicoli. Ha conseguito un master in ingegneria, scienze e tecnologia presso il Rensselaer Polytechnic Institute e una laurea in ingegneria meccanica presso il Georgia Institute of Technology.

