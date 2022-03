FCA Bank: partnership con Knaus Tabbert

FCA Bank ha annunciato una novità molto importante nelle scorse ore. La divisione finanziaria del gruppo Stellantis ha infatti confermato l’avvio di una collaborazione con Knaus Tabbert. In parole povere la società che fa parte del gruppo Stellantis metterà a disposizione tutta una serie di suoi servizi finanziari per l’azienda tedesca che saranno utilizzati dalla sua rete di vendita e dai suoi clienti finali. Ricordiamo che Knaus Tabbert è uno dei maggiori produttori di caravan e camper di tutto il nostro continente.

Knaus Tabbert e FCA Bank si alleano: ecco in cosa consiste la loro partnership

La collaborazione tra queste due aziende per la verità è già presente ed attiva in Germania. Adesso però le due società hanno deciso di estenderla anche ad altri paesi. Nella fattispecie si tratta di Italia, Francia e anche altri paesi dell’Europa che saranno rivelati in un secondo momento.

I marchi che vengono coinvolti in questa collaborazione sono diversi. Tra questi spiccano Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B e Morelo. Con questo accordo FCA Bank amplia ulteriormente la sua attività e la diversifica ulteriormente nel vecchio continente. In Europa del resto l’azienda di Stellantis si pone l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua posizione di leader nella mobilità. Questo anche per quello che riguarda il settore dei camper e dei caravan.

Questo dei caravan e dei camper del resto è un settore in continua crescita. Basti pensare che nel 2021 nel nostro continente si è registrato un vero e proprio record di vendite. Le immatricolazioni infatti sono aumentare del 10,1 per cento rispetto al 2020 con oltre 260 mila immatricolazioni di nuovi modelli. Si tratta della prima volta che in Europa si superano le 180 mila nuove immatricolazioni di camper e caravan.

Giacomo Carelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FCA Bank si è detto orgoglioso e contento di questo accordo con i tedeschi che sono leader in questo settore e che quindi dovrebbe favorire l’ulteriore crescita della società del gruppo Stellantis. Il dirigente ha anche detto che questa partnership rappresenta una grande opportunità per la sua azienda.

