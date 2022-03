Tavares: compenso 2021 di oltre 300 volte un dipendente medio

L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha ricevuto un compenso totale di $ 21 milioni (19,2 milioni di euro) nel 2021, un importo che è più di 300 volte il corrispettivo medio riconosciuto a un dipendente.

Carlos Tavares: compenso faraonico nel 2021 per il servizio reso come amministratore delegato del gruppo Stellantis

Tavares era stato CEO di PSA Group prima di assumere lo stesso ruolo in Stellantis, ma non è chiaro quanto abbia guadagnato nell’ultimo anno alla guida di PSA come azienda autonoma. La portavoce di Stellantis, Jodi Tinson, ha dichiarato lunedì che il compenso di Tavares per il 2020 non lo hanno divulgato.

La remunerazione complessiva per il 2021 rappresenta più del semplice stipendio ed è maturato quando la Casa automobilistica ha registrato un utile netto annuo di $ 15,2 miliardi (13,4 miliardi di euro), in aumento rispetto a $ 5,5 miliardi (4,8 miliardi di euro) nel 2020, sul quale ha inciso la chiusura degli impianti a causa della pandemia da Coronavirus.

Tutte le voci del corrispettivo, dallo stipendio agli incentivi, fino ai benefit

Oltre a uno stipendio base di $ 2,2 milioni (2 milioni di euro), il compenso di Tavares include $ 14,5 milioni (13,1 milioni di euro) in incentivi basati sulle prestazioni, $ 2,6 milioni (2,4 milioni di euro) in benefici post-pensionamento, un premio di riserva di $ 1,9 milioni (1,7 milioni di euro) e quasi $ 4.500 (4.000 euro) in benefici accessori, che comprende trasporti, servizi fiscali e premi assicurativi, si legge su Detroit Free Press.

Il documento elenca il suo compenso, meno il premio di riserva di $ 1,9 milioni, come 298 volte il compenso medio dei dipendenti di $ 63.503 (58.475 euro) per il 2021. Se invece venisse utilizzata la cifra del compenso totale, l’importo sarebbe di 328 volte superiore al dipendente medio. L’azienda ha riferito di aver avuto più di 292 mila dipendenti lo scorso anno. Comunque, la retribuzione maggiore è stata quella degli eredi di Sergio Marchionne, i quali hanno ricevuto un compenso di 28,4 milioni di dollari (26,1 milioni di euro), in riferimento alle “obbligazioni rimanenti”, secondo il suo contratto di lavoro.

