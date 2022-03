Stellantis lancia una nuova mega struttura innovativa a Riyadh

Arrivano importanti novità per Stellantis. La divisione del Middle East del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha lanciato una nuova mega struttura innovativa per la vendita, l’assistenza e i pezzi di ricambio che ospita sette importanti marchi automobilistici offrendo un’esperienza cliente di alta qualità. Ciò avviene in collaborazione con Petromin, una delle principali società di servizi automobilistici nel Regno dell’Arabia Saudita.

Grazie alla collaborazione con Petromin Stellantis lancia mega struttura in Arabia Saudita

Con una superficie di 12.000 mq, la nuova struttura all’avanguardia nel distretto automobilistico di Khurais Road presenterà una struttura 3S dedicata al marchio Jeep, incluso l’esclusivo concetto di Jeep Lounge che combina spazi sociali, F&B e showroom come parte di un approccio guidato dalla comunità al dettaglio automobilistico. Il complesso includerà anche uno spazio 3S multimarca per Dodge, Chrysler, RAM, Fiat e Abarth, insieme a una concessionaria Alfa Romeo indipendente che vanta uno spazio showroom premium in linea con il marchio italiano di lusso.

Il lancio della struttura segna l’ultimo sviluppo della partnership tra Stellantis e Petromin che aumenterà notevolmente l’impronta dei marchi Stellantis in tutta la KSA, incluso il lancio per la prima volta del marchio Abarth in KSA.

Intervenendo al lancio, Markus Leithe, Group Managing Director di Stellantis Middle East, ha dichiarato che in Stellantis, si punta ad elevare il portafoglio di marchi in Arabia Saudita creando una rete di vendita al dettaglio di livello mondiale con innovazioni ‘industry first’ attraverso la continua collaborazione con Petromin.

Il lancio della nuova struttura è stato ottenuto in un tempo record di soli 60 giorni, a seguito di un’ampia ricerca per garantire la posizione nel principale distretto automobilistico di Riyadh, Khurais Road, dove lo spazio è molto richiesto.

Kalyana Sivagnanam, CEO di Petromin, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi di lavorare al fianco di un leader automobilistico globale come Stellantis per fornire e riparare i loro veicoli in Arabia Saudita.”

Come parte del suo piano accelerato per espandere la presenza dei marchi Stellantis in Arabia Saudita, Petromin è pronta a lanciare le sei strutture aggiuntive a Medina, Mecca, Jubail, King Abdulaziz Road di Riyadh, Abha e Dammam.

