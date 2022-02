Stellantis: Tavares conferma l’accordo con GAC

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha confermato nelle scorse ore che la sua azienda aumenterà la propria partecipazione nella joint venture GAC (Guangzhou Automobile Group) in Cina. “Stellantis ha stipulato un accordo per acquisire la maggioranza della joint venture cinese di Jeep”, ha affermato, confermando l’intenzione di aumentare la sua partecipazione dal 50 per cento al 75 per cento.

Stellantis e GAC: L’accordo per acquisire la maggioranza sarebbe stato già stipulato

La misura era stata annunciata dal gruppo automobilistico lo scorso 27 gennaio, ma rapidamente era arrivata la risposta di GAC che aveva dichiarato che l’accordo formale non era stato firmato fino a quel momento. La Jointe Venture tra GAC e Stellantis è stata costituita nel mese di marzo del 2010. Ricordiamo che anche questa mossa rientra nel piano di Carlos Tavares per rilanciare le quotazioni del suo gruppo in Cina nel corso dei prossimi anni.

Quel mercato è considerato come fondamentale per l’ulteriore crescita di Stellantis. Pertanto nei prossimi anni il gruppo automobilistico cercherà di aumentare le sue quote in quel paese grazie ad una nuova strategia che sarà spiegata il prossimo 1 marzo, giorno in cui l’azienda. nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nello scorso mese di gennaio, annuncerà il suo primo piano industriale.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre notizie arriveranno a proposito della Cina da parte del gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares. Ricordiamo che in Cina le vendite di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles non sono riuscite mai a decollare anche se nel 2021 queste però hanno registrato un primo miglioramento. Infatti rispetto al 2020 le vendite di Stellantis in quel mercato sono raddoppiate.

