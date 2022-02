Free2Move: prosegue l’espansione del servizio negli Stati Uniti

Stellantis ha annunciato l’arrivo di Free2Move anche a Columbus (Ohio) con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità in città. Attraverso l’applicazione dedicata, le persone possono accedere immediatamente ai nuovi Jeep Renegade parcheggiati in centro città e noleggiarli al minuto, al giorno o al mese.

Già presente a Washington DC, Portland, Denver e Austin, e disponibile come soluzioni dedicate in California, Colorado e Texas, Free2Move continua ad avanzare in America con Columbus dove adesso c’è un nuovissimo Mobility Hub.

Free2Move: il servizio di car sharing sbarca ufficialmente in Columbus

Shant Mouradian, Chief Operating Officer di Free2Move, ha dichiarato che la creazione del nuovo Mobility Hub a Columbus conferma l’interesse di Free2Move a garantire la mobilità negli Stati Uniti, attraverso una soluzione completa che offre diverse tipologie di noleggio a seconda delle esigenze del consumatore.

Columbus rappresenta il prossimo passo dell’espansione del brand, una città che ha aperto le porte e alla quale il brand è molto grato per il suo supporto e aiuto nello sviluppo della mobilità intelligente.

I Mobility Hub di Free2Move offrono l’accesso al veicolo in maniera molto semplice. Attraverso l’app dedicata, il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e la prenotazione dei veicoli avviene direttamente con ogni singolo account Free2Move. Non sono richiesti documenti aggiuntivi.

I prezzi sono all-inclusive, il che significa che assicurazione, parcheggio e carburante sono inclusi nel prezzo indicato. Le opzioni di accesso ai veicoli sono disponibili di minuto in minuto e settimanalmente con la flotta dei Jeep Renegade.

I clienti che cercano un utilizzo a lungo termine possono prenotare il servizio in abbonamento mensile Free2Move Car On Demand, che include la consegna del veicolo nel posto preferito.

È un servizio rivolto alle persone che non possiedono un’auto personale

Jennifer L. Gallagher, direttrice del Dipartimento dei servizi pubblici di Columbus, ha affermato che la città è entusiasta di unirsi ad altre grandi città statunitensi che hanno collaborato con Free2Move per offrire una nuova opzione di mobilità per residenti e visitatori.

Il servizio di car sharing, prosegue Gallagher, fornirà un’opzione per le persone che non possiedono un veicolo, ma hanno bisogno di spostarsi in città. Progettato per fornire un accesso senza interruzioni, Free2Move porta le persone a fare shopping e può essere utilizzato per fughe nel fine settimana e avventure in famiglia. Le applicazioni per Free2Move Jeep Renegade sono illimitate.

Robert Ferrin, vice presidente della divisione dei servizi di parcheggio, ha affermato che il car sharing Free2Move svolge un ruolo importante nella pianificazione della mobilità multimodale nella città di Columbus.

Il servizio fornirà flessibilità sia ai proprietari di veicoli che ai non proprietari, supporterà obiettivi di sostenibilità e offrirà uno strumento collaudato di gestione della domanda di parcheggio nei quartieri urbani della città.