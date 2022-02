Stellantis: nel 2021 è lei la regina in Europa

Arrivano ottime notizie dall’Europa per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato a gennaio dello scorso anno dalla fusione di FCA e PSA è leader di mercato in Europa nel 2021. 693: è il numero di veicoli in più venduti dal gruppo di Carlos Tavares rispetto al concorrente tedesco secondo DataForce, che raccoglie dati da 31 mercati (EU27 + Svizzera, Norvegia, Islanda e Regno Unito). Un volume irrisorio se si considera che il n°1 ha venduto 3.161.594 contro i 3.160.901 della Volkswagen.

Stellantis batte Volkswagen: è lei la regina delle vendite di auto in Europa nel 2021

Questo grande successo del gruppo franco-italiano (con sede ad Amsterdam) è da attribuire in particolare alla sua forza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri. Sono loro che hanno fatto la differenza. La Volkswagen, infatti, domina largamente il mercato delle autovetture (2.950.956 unità contro 2.438.891), ma ha venduto solo 210.583 “furgoni”, contro oltre 722.000 unità della sua concorrente. Una differenza abbastanza logica poiché questo tipo di vetture sono limitate al marchio Volkswagen per il gruppo di Wolfsburg, mentre il secondo le vende con i suoi marchi Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall e Fiat Professional.

L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi completa il podio con 1.788.839 vendite, davanti al gruppo Hyundai-Kia, che per la prima volta ha superato il milione di unità, 1.020.687. Va notato, tuttavia, che questi volumi sono i più bassi degli ultimi 10 anni, la crisi del Covid e i problemi di fornitura di semiconduttori hanno pesantemente impattato sulle consegne nel 2021.

Stellantis al suo primo anno di vita può quindi festeggiare il primo importante traguardo raggiunto. Il gruppo automobilistico è leader di mercato nel vecchio continente e il suo obiettivo nel 2022 sarà quello di mantenere e consolidare la propria leadership grazie all’arrivo di numerosi nuovi modelli che i suoi 14 marchi lanceranno nel corso dei prossimi mesi a partire dal recente debutto di Alfa Romeo Tonale.

Insomma sicuramente una bella notizia per il gruppo automobilistico che spera di vivere un 2022 da vera e autentica protagonista nel mondo dei motori nel nostro continente.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat chrysler e PSA verso lo spostamento in Francia? I motivi del nuovo allarme