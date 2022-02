Stellantis: nuovi stop alla produzione nel suo famoso stabilimento

La carenza di semiconduttori continua ad incidere pesantemente sulle attività del gruppo Stellantis. Nelle scorse ore è arrivata la notizia di nuovi stop nei prossimi giorni per un noto stabilimento del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Si tratta della fabbrica di Mulhouse in Francia. In questo impianto alcune sessioni di produzione dei prossimi giorni saranno annullate. La notizia è stata confermata dal sindacato CFE-CGC.

Stellantis: nei prossimi giorni nuovi stop alla produzione nello stabilimento di Mulhouse

“Le sessioni di venerdì 11 febbraio del pomeriggio, sabato 12 febbraio al mattino così come i pomeriggi di lunedì 14 febbraio e martedì 15 febbraio sono annullate per motivi di carenza di fornitura di semiconduttori ” indica il sindacato CFE-CGC che manifesta una certa preoccupazione per questa situazione che ormai va avanti da un bel po’ come si evince dal suo comunicato stampa. Il motivo è sempre lo stesso.

Purtroppo si tratta di un problema che si trascina ormai dallo scorso anno e che non sembra che potrà essere risolto nemmeno in questo 2022 se non verso la fine dell’anno come anticipato dal numero uno di Stellantis, il CEO Carlos Tavares nelle scorse settimane. Ci riferiamo naturalmente alla carenza di semiconduttori.

Ricordiamo che nel sito produttivo di Mulhouse, il gruppo Stellantis produce alcuni modelli molto importanti come la nuova Peugeot 308 la DS 7 Crossback e la Peugeot 508. Questa fabbrica la scorsa settimana ha festeggiato un importante anniversario. Le attività in questo sito sono iniziate 60 anni fa. La fabbrica francese attualmente ha circa 5 mila dipendenti. Vedremo dunque quali notizie arriveranno a proposito di questa fabbrica nei prossimi giorni.

