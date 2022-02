Stellantis Melfi: a febbraio il premio, le vere cifre per gli operai

La buona notizia è arrivata per i lavoratori di Stellantis italiani. Nonostante le tante problematiche di questi ultimi anni, per i lavoratori ecco il premio di efficienza.

A febbraio buste paga ricche per i lavoratori del colosso dell’Automotive nato dalla fusione tra PSA ed FCA.

Un premio che sarà differente in base ai risultati ottenuti. Per Melfi, per i lavoratori dello stabilimento ex FCA in provincia di Potenza, ecco le vere cifre che si ritroveranno i lavoratori.

Stellantis Melfi, soldi a febbraio, ecco cosa succede

Il premio efficienza in Stellantis verrà erogato ai lavoratori di Stellantis in tutta Italia. Per quanto riguarda Melfi sono state evidenziate le cifre.

La notizia è fuoriuscita dal summit di ieri mattina tra i vertici di Stellantis e le Segreterie Nazionale.

A seguito di verifica degli indicatori di produttività dell’anno 2021, confermata l’erogazione dei premi.

Una buona nuova nuova senza dubbio, perché c’erano preoccupazioni in materia. Dubbi legati alla particolare situazione che hanno vissuto le fabbriche italiane negli ultimi tempi.

L’emergenza sanitaria, la crisi economica, la carenza dei semiconduttori asiatici e quindi lunghi periodi di casa integrazione e chiusure del attività. Un mix che oltre ad impattare sui redditi e sulla maturazione dei ratei dei lavoratori delle fabbriche, ha impattato sulla produttività.

Ma questo non ha fermato, evidentemente, l’erogazione del premio di efficienza previsto dal CCNL.

Il premio di efficienza per gli operai di Melfi

Nonostante i tanti problemi che hanno contratto la produzione di auto in Italia, in Europa e nel Mondo, senza distinzioni tra costruttori e case automobilistiche, un segnale positivo arriva comunque. Per tutti gli stabilimenti è in arrivo a febbraio il premio di efficienza.

Su Melfi nonostante tutto quello che abbiamo detto, gli indicatori hanno confermato il raggiungimento della soglia del 6%, la stessa degli anni precedenti.

Certo, le continue fermate non saranno indolori. Come sottolineano diversi media locali, gli effetti della pandemia, con l’aggiunta della carenza di microchip, hanno rappresentato il fattore imprevedibile con un impatto negativo sul risultato raggiunto. E questo verrà parametrato ai periodi di lavoro di ciascun operaio o lavoratore.

La questione dei ratei, ecco come si arriva al surplus in busta paga

Il premio di efficienza maturato sarà variabile in base alle giornate e quindi alla maturazione dei ratei.

Va ricordato che c’è una particolare formula che fa capire quanto spetterà di più ai lavoratori in busta paga.

Il rateo mensile matura in base ai periodi di lavoro. Quando questi periodi di lavoro superano o sono uguali alla metà dei giorni lavorativi del mese, il rateo si considera maturato. Lavorare di meno significa perdere il rateo.

Per il premio si guarda al trimestre. Se il periodo di lavoro nell’anno è pari o superiore a tre mesi, questo periodo è perfettamente utile per il premio di efficienza.

Il calcolo del premio in sintesi e cosa altro occorre sapere per i lavoratori di Stellantis a Melfi

Il rapporto con la paga base è presto detto e naturalmente varia da fascia a fascia. Per esempio, il 6% prima citato relativo alla prima fascia stipendiale, che è pari a 21.754,72 euro annui (su 13 mensilità), è pari a 1.305,28 euro. Così per la seconda fascia che ha come paga base annuale 23.346,57 euro si passa a 1.400,79 euro, mentre per la terza fascia (28.652,52 euro), si arriva a 1.719,15.

Va ricordato che il premio è assoggettato a tassazione agevolata pari al 10%. Il premio inoltre matura per intero solo dal 25 giugno al 31 dicembre, mentre per i periodi precedenti tale premio sarà riparametrato in base alla maturazione del rateo. Questi importi hanno goduto quindi degli aumenti previsti dal CCNL di riferimento, dal momento che aumentando il salario, sono aumentati anche tutti gli altri elementi, dal TFR alle maggiorazioni e anche il premio di efficienza.