Stellantis: un 2021 di ottime vendite in Italia

Il 2021 si è concluso e in casa Stellantis le cose in Italia continuano ad andare bene, perlomeno in termini di vendite. È questo il caso di modelli come Fiat Panda o Fiat 500 che sbaragliano la concorrenza, allo stesso modo di quanto messo in pratica da Jeep, Peugeot o Citroen. Insomma, il mercato italiano sorride a Stellantis e lo fa con un set di vendite che premia i marchi del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Se a dicembre 2021 è stato registrato un corposo calo delle immatricolazioni, con 86.679 unità immatricolate contro le 119.454 vendute a dicembre 2020, nel complesso viene garantito un piccolo incremento sempre rispetto all’anno precedente. Le vetture vendute in tutto il 2021 sono infatti 1.475.952 contro le 1.381.496 immatricolate nel 2020: per un incremento pari al 5,53%. Insomma, pesa ancora la crisi scaturita dall’emergenza sanitaria ancora in corso certificata dai numeri che rispetto al 2019 segnano un calo complessivo del -24% (ovvero circa 460mila vetture vendute in meno).

In questo nuovo scenario svettano però i marchi di casa Stellantis, con la Fiat Panda che rimane ancora la dominatrice assoluta del mercato italiano nel 2021. Nella interessante classifica riservata alle elettriche, un altro punto a favore di Fiat è quello registrato dalla Nuova 500 Elettrica che si piazza davanti a tutti fra le vetture alimentate a batteria. Nel complesso, Fiat ha chiuso il 2021 con una crescita del 6% nonostante un anno decisamente complicato come quello appena conclusosi.

Stellantis riesce a dominare diverse classifiche: una conferma la Fiat Panda

Si può quindi sorridere in casa Stellantis. La Fiat Panda rimane la vettura più venduta in Italia nel 2021, alle sue spalle si piazzano poi ancora vetture appartenenti ai marchi del Gruppo: si tratta della Fiat 500 (nel complessivo di tutte le versioni oggi disponibili) e della Lancia Ypsilon. Un podio che parla italiano e che fa ben sperare.

Nello specifico la Fiat Panda è riuscita a totalizzare un complessivo di unità immatricolate pari a 112.298 vetture raccogliendo una crescita di quasi il 2% rispetto allo scorso anno. Decisamente staccata la seconda piazza della Fiat 500 che immatricola comunque 44.819 vetture, appena avanti alle 43.735 unità immatricolate da Lancia Ypsilon.

In ottica Stellantis, va più che bene anche in casa Jeep con la Renegade che rimane appena fuori dal podio con 35.334 immatricolazioni. A completare i primi 5 posti delle vetture più vendute in Italia nell’anno appena trascorso c’è la Toyota Yaris che vende 32.634 unità. Una pseudo mosca bianca, assieme a Dacia Sandero (ottava posizione) e Ford Puma (decima posizione), visto che al sesto posto c’è la Fiat 500X con 31.982 unità immatricolate, davanti a Citroen C3 con 31.003 immatricolazioni, e al nono la Jeep Compass con 28.570 immatricolazioni.

Molto bene anche in tema di alimentazioni

Se restringiamo lo sguardo al comparto delle alimentazioni, Stellantis si comporta bene praticamente ovunque. Scendono però le quote complessive di benzina e diesel, così come per quanto riguarda GPL e metano, mentre salgono ibride (sia mild hybrid che full hybrid e plug-in) e elettriche. Nel podio delle vetture a benzina più vendute c’è infatti la Citroen C3 che con 23.254 unità vendute si piazza al secondo posto fra Volkswagen T-Cross e Volkswagen T-Roc: nella Top Ten della medesima alimentazione troviamo inoltre Opel Corsa (al quarto posto con 19.192 unità vendute), quindi Fiat Panda (quinta con 17.666 unità), Peugeot 208 (sesta con 15.891 immatricolazioni), Fiat 500X (nona con 13.269 immatricolazioni) e Jeep Renegade (decima con 12.476 unità immatricolate).

Anche per quanto riguarda le diesel, al primo posto c’è la Fiat 500X che immatricola ben 18.710 vetture seguita da Jeep Renegade, con 16.797 unità immatricolate, e Peugeot 3008 con 15.546 immatricolazioni. Alle loro spalle troviamo la Jeep Compass, con 14.653 vetture vendute, Peugeot 2008, con 11.268 immatricolazioni e Fiat Tipo con 11.245.

In tema di GPL, bene ancora la Fiat Panda al quinto posto con 8.530 immatricolazioni dietro a Dacia Sandero e Duster e Renault Captur e Clio. Alle sue spalle la Lancia Ypsilon con 5.308 vetture vendute. Anche fra le vetture alimentate a metano la Fiat Panda è al quarto posto con 3.486 unità vendute.

Fra le ibride, il podio è monopolizzato da vetture di casa Stellantis: la Fiat Panda, con 82.606 immatricolazioni, la Lancia Ypsilon, con 37.330 immatricolazioni e la Fiat 500 con 31.686 immatricolazioni, sono le uniche vetture del Gruppo a rientrare fra le prime dieci. Molto bene fra le ibride plug-in le Jeep Compass (prima con 8.743 vetture immatricolate) e Jeep Renegade (seconda con 6.037 immatricolazioni). La Nuova 500 Elettrica monopolizza, con 10.753 immatricolazioni in un solo anno, il comparto delle elettriche.