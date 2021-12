Stellantis prevede di produrre 2.300 auto al giorno a Vigo

Lo stabilimento Stellantis a Vigo prevede una produzione giornaliera di poco meno di 2.300 auto per il primo trimestre del 2022. Questo ovviamente tenuto conto delle possibili interruzioni dell’attività per mancanza di forniture. La direzione della fabbrica si aspetta per gennaio 2022 un’elevata attività nelle squadre con il turno notturno, con una domenica di lavoro, oltre al fine settimana con saturazione il sabato e alta attività la domenica.

Ecco quante auto saranno prodotte ogni giorno a Vigo da Stellantis nei primi mesi del 2022

La direzione dello stabilimento spagnolo di Stellantis ha presentato il calendario lavorativo per il 2022. Per i turni A e B e il turno notturno ci sono 227 giorni di possibile apertura industriale, quindi ci sarebbero sette giorni di adeguamento della giornata lavorativa. Si prevede inoltre di stabilire 21 giorni di ferie tra il 26 luglio e il 15 agosto, nonché nove giorni dal 23 al 31 dicembre.

Si spera ovviamente che piano piano i problemi che hanno colpito questo stabilimento di Stellantis nel 2021 a causa della mancanza di semiconduttori possano finalmente venire meno nel corso del 2022. Nel 2021 infatti questi hanno causato non poche interruzioni alla produzione in questa fabbrica. Produzione che comunque è stata abbastanza elevata se paragonata a quella di altri siti produttivi del gruppo che invece hanno ridotto e non di poco le proprie attività per lo stesso problema.

Ricordiamo che nello stabilimento Stellantis di Vigo vengono prodotti modelli importanti come Peugeot 2008, e i furgoni di Opel, Citroen e Peugeot ai quali probabilmente in futuro si aggiungerà anche un modello di Fiat. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Spagna per l’azienda guidata dall’amministratore delegato Carlos Tavares.

