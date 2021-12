Leasys: importante novità nel Regno Unito

FCA Bank nelle scorse ore ha comunicato una novità importante che riguarda il marchio Leasys di Stellantis. In pratica nel Regno Unito la divisione noleggi del gruppo automobilistico ha cambiato CEO. Adesso il nuovo numero uno della società nell’importante mercato è James Birch che è stato nominato country manager di Leasys nel Regno Unito. Il dirigente ha preso il posto di Sebastiano Fedrigo che lavorava nell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles dal 2018.

Leasys: FCA Bank nomina un nuovo numero uno nel regno Unito

Al momento non sappiamo se Fedrigo continuerà a lavorare in Stellantis con un altro ruolo oppure andrà altrove. Questo è solo l’ultimo di numerosi cambi al vertice che negli ultimi giorni sono stati annunciati a proposito di Leasys. Questi cambiamenti sono culminati nella giornata di ieri con la nomina del nuovo amministratore del marchio a livello globale che è Rolando D’Arco.

Jean-Mathieu Stevens è stato anche nominato country manager per Leasys in Francia. Sia Stevens che Birch riporteranno a Pietro Nardi, responsabile mercati e vendite europei di Leasys Spa. A proposito del nuovo CEO della società di noleggi di Stellantis in UK, dobbiamo ricordare che in precedenza è stato direttore del marketing commerciale e delle pubbliche relazioni per Free2Move Lease, lanciando il nuovo marchio aziendale sul mercato, ed è stato direttore delle vendite nazionali e capo della divisione auto di Citroen presso Groupe PSA.

Continuano all’interno del gruppo Stellantis i cambiamenti di organigramma a poco meno di un anno dalla nascita del gruppo che ha utilizzato questo 2021 per apportare tutte le modifiche più opportune alla propria struttura che ha dovuto per forza di cose unificare e armonizzare i precedenti organigramma di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe.

