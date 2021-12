Stellantis cambia CEO nei Paesi Bassi

Arrivano importanti novità per Stellantis dai paesi bassi. Nelle scorse ore il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha fatto sapere che Sander Jansen assumerà la carica di amministratore delegato di Stellantis Netherlands a partire dal prossimo 1° gennaio. Il dirigente prende il posto di Aigline James. Jansen dunque diventerà il responsabile dei prodotti trasversali presso le vendite e il marketing aziendali presso la sede centrale del gruppo automobilistico.

Stellantis: importante cambio della guardia in Olanda, dall’1 gennaio Sander Jansen è il nuovo CEO

Jansen lavora per la società di Carlos Tavares dal 2008. Dal 2018 al 2020 è stato direttore di Opel Paesi Bassi. In seguito è diventato responsabile delle vendite Opel in Europa. Il dirigente si è detto onorato di essere stato nominato numero uno di Stellantis in Olanda. Jansen ha anche affermato che l’elettrificazione e la digitalizzazione sono le sfide più importanti che lo aspettano per quanto riguarda questo suo nuovo incarico. I paesi bassi sono considerati dal gruppo automobilistico un mercato molto importante per quanto riguarda il vecchio continente. Dunque nei prossimi anni l’azienda mira ad ottenere il massimo possibile.

Aigline James comunque non dirà addio alla società, il dirigente infatti rimarrà attivo all’interno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA. In qualità di Head of Transversal Products presso le vendite e il marketing aziendali, sarà responsabile di tutte le tecnologie e le applicazioni condivise dai quattordici marchi Stellantis, dai propulsori alla connettività, all’infotainment e all’ADAS.

Insomma un’altra novità molto importante per Stellantis che continua a definire il suo organigramma in questo 2021 che ha visto il gruppo consolidarsi sempre di più dopo che la fusione tra FCA e PSA è diventata ufficiale dal mese di gennaio.

