Stellantis: dal 30 gennaio a Figueruelas si lavora anche di notte

Lo stabilimento Stellantis di Figuerurelas riacquisterà occupazione e carico di lavoro con l’inizio dell’anno 2022. Dal turno di notte di domenica 30 gennaio, questo turno riprenderà ad operare sulla linea 2, quella in cui, per intenderci, viene fabbricata la nuova Opel Corsa-e.

La notizia, che era già nell’aria da un po’ di tempo, è stata confermata dal management della società nella riunione tenutasi ieri per negoziare i 50 giorni richiesti di ERTE per fronteggiare l’anno prossimo la crisi dovuta alla mancanza di fornitura di semiconduttori. Questa crisi, come vi abbiamo spesso riportato, ha costretto più volte lo stabilimento ad arrestare l’attività produttiva.

Il gruppo Stellantis ha comunicato ufficialmente alla rappresentanza dei lavoratori che “la situazione aziendale, la domanda dei nostri prodotti e l’evoluzione prevista della disponibilità dei componenti, consentono di riprendere il turno di notte, sulla linea 2, a partire da domenica 30 gennaio“.

Insomma una buona notizia finalmente per questo stabilimento di Stellantis che nell’ultimo anno aveva fatto parlare di se solo e soltanto per le continue interruzioni della produzione dovute principalmente alla carenza di semiconduttori. Il problema ha causato un calo della produzione che per la prima volta dopo diversi anni nel 2021 sarà inferiore a quella dell’anno precedente.

Si spera ovviamente che per lo stabilimento Stellantis di Figueruelas la situazione possa notevolmente migliorare nel 2022 e che notizie come quella della ripresa del turno di notte per la produzione di Opel Corsa diventino un’abitudine per il sito produttivo che il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares possiede in Spagna. L’auspicio ovviamente è lo stesso anche per tutti gli altri siti produttivi del gruppo automobilistico sparsi per il mondo che in questi mesi stanno avendo grosse difficoltà.

