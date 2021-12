Stellantis taglia 60 posti in un suo stabilimento

Il gruppo Stellantis ha annunciato il taglio di altri 60 posti di lavoro in un suo stabilimento. Questa volta a farne le spese è il sito di Ellesmere Port nel Regno Unito. La fabbrica in cui vengono prodotte auto a marchio Vauxhall si prepara così al passaggio alla produzione di auto elettriche. La riduzione della forza lavoro presso lo stabilimento di North Road, che impiega oltre 1.000 dipendenti, è stata ottenuta attraverso l’esodo volontario.

Stellantis taglia oltre 60 posti di lavoro presso lo stabilimento inglese di Ellesmere Port

Stellantis ha confermato che 56 dipendenti lasceranno l’attività entro la fine dell’anno. Altri dieci dipendenti partiranno all’inizio del 2022. La casa automobilistica afferma che sta “adattando” la dimensione della forza lavoro che in futuro realizzerà nuovi furgoni elettrici, quando la produzione dell’Astra cesserà ad aprile.

Durante l’estate il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha annunciato un investimento di 100 milioni di sterline per convertire il sito nel primo impianto europeo dedicato ai veicoli elettrici, ponendo fine ad anni di incertezza sul futuro della fabbrica.

Il sito Stellantis di Ellesmere Port sarà il primo stabilimento dell’azienda a produrre modelli esclusivamente elettrici a batteria in versione commerciale e passeggeri entro la fine del prossimo anno per i marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën. Questa è solo una ulteriore dimostrazione del fatto che purtroppo quello che era astato anticipato dagli analisti si sta verificando.

Il passaggio dalle auto con motori a combustione alle auto elettriche porterà ad una riduzione dei posti di lavoro nell’industria automobilistica. Questo in quanto la produzione di auto elettriche richiede meno personale rispetto a quella delle auto a benzina o diesel. Dunque il taglio appena annunciato da Stellantis non è il primo e non sarà nemmeno l’ultimo che si verificherà nel settore automobilistico per questo motivo nei prossimi anni.

