WEG amplia la partnership con Stellantis

Importanti novità per Stellantis. Il gruppo automobilistico punta forte sulle auto elettriche come dimostrano gli ultimi eventi e per questo ha necessità di stringere importanti collaborazioni con aziende del settore. La società guidata da Carlos Tavares nelle scorse ore ha comunicato di aver ampliato la sua partnership con WEG.

Questa società è il fornitore ufficiale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici di Peugeot, Fiat e Citroën. Questa collaborazione è stata adesso ulteriormente rafforzata in seguito al lancio dei nuovi veicoli elettrici: Peugeot e-EXPERT e Citroen Ë-JUMPY. Il nuovo accordo amplia la partnership per offrire un’infrastruttura completa per la ricarica dei veicoli elettrici.

WEG e Stellantis ampliano la propria partnership per la ricarica di auto elettriche

I clienti del gruppo Stellantis possono ora contare sulla nuova generazione di stazioni di ricarica, il PARKING WEMOB (WEG Electric Mobility) e la STAZIONE WEG, per la ricarica rapida e ultrarapida da 30kW fino a 150kW in configurazione DC, incluse nelle vetture di Peugeot e Citroën catalogo prodotti, nonché un servizio congiunto di consulenza, supporto tecnico, installazione e manutenzione di stazioni di ricarica per i proprietari di flotte.

Progettato per ricariche molto veloci in parcheggi o all’interno delle aziende, WEMOB PARKING, offre un elevato livello di sicurezza, affidabilità e connettività. Questa soluzione consente di caricare uno o due veicoli elettrici contemporaneamente e può includere uno schermo LCD per una facile applicazione.

In questa maniera si garantiscono stazioni di ricarica DC nello standard CCS-2 da 30kW, dimensioni compatte, installazione a parete o totem, che garantisce il miglior rapporto costi-benefici del mercato per accelerare il ritorno sull’investimento.

Disponibile con potenze nominali di 60kW, 90kW, 120kW e 150kW, la WEMOB STATION è la scelta ideale per la ricarica rapida e ultrarapida dei veicoli elettrici. Tutte le informazioni sulla ricarica sono fornite su uno schermo LCD da 10″, consentendo anche la raccolta dati in tempo reale per la gestione remota.

