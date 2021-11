B-Parts lancia un nuovo negozio online di ricambi usati

Basando la sua attività sullo sviluppo dell’economia circolare e sfruttando la sua piattaforma online B-Parts, Amanhã Global è il fornitore leader europeo nella fornitura di ricambi auto usati, sia per i privati che per i professionisti del settore.

I ricambi usati sono uno dei tre assi in cui si articola l’economia circolare, insieme ai ricambi rigenerati e alle componenti riparate. Rilevata da Stellantis nel 2020, l’azienda è in piena espansione e anche quest’anno ha registrato una crescita delle vendite superiore al 100%, come negli anni precedenti (tranne nel 2020 quando l’incremento è stato del 67% durante la pandemia).

B-Parts: nuova piattaforma online per il brand di Stellantis

Operando in oltre 115 paesi, B-Parts collabora con oltre 80 rottamatori/fornitori in sei paesi, consentendo loro di offrire un’ampia gamma di ricambi usati con più di 4 milioni di articoli disponibili all’acquisto.

Nelle scorse ore, B-Parts ha presentato la sua nuova piattaforma online, già attiva in Spagna, che sarà introdotta in altri paesi europei nei prossimi mesi, fra cui l’Italia. Con una navigazione migliorata e pensata per offrire un’esperienza utente ancora più intuitiva, rapida e semplice, il nuovo sito Web integra le ultime tecnologie ed è stato sviluppato con un approccio mobile-first.

Il nuovo portale migliorerà anche il suo posizionamento nei motori di ricerca nell’ambito dei contenuti native. Gli articoli disponibili a magazzino e le immagini dei singoli ricambi possono essere facilmente individuati effettuando una ricerca per veicolo, tipo di ricambio o codice articolo e inserendo le date di consegna garantita.

In piena trasparenza, i prezzi includono l’Iva e il trasporto. Per acquisti sicuri, ogni ricambio usato viene fornito con una garanzia che va da 3 a 12 mesi ed è soggetto a una politica di restituzione entro 14 giorni. Completa la piattaforma un servizio assistenza clienti efficiente disponibile in sei lingue sia scritte che parlate.

Manuel Araújo Monteiro e Luis Sousa Vieira, amministratori delegati di Amanhã Global, hanno dichiarato: “In un mercato in piena espansione spinto da una crescente consapevolezza economica e ambientale, la nuova piattaforma B-Parts rappresenta un passo fondamentale per il nostro ambizioso programma di sviluppo futuro. La piattaforma amplierà la nostra platea di potenziali clienti, che vanta già oltre 1,2 milioni di visitatori unici al mese, e consoliderà la nostra leadership in Europa. Trovare un ricambio usato non è mai stato così facile!”.