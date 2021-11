Stellantis: crescita notevole ad ottobre in Messico

Stellantis México ha registrato vendite di 5.274 unità a ottobre, una crescita del 6 per cento rispetto a ottobre 2020. Il marchio più venduto del gruppo è risultato essere Dodge. Alfa Romeo invece ha venduto appena 8 unità. Il marchio Chrysler ha venduto un totale di 23 unità in Messico nel mese che si è appena concluso. Dodge ha riportato le vendite di 1.615 unità. Dodge Attitude è stato il modello leader delle vendite del marchio. Dodge Charger ha registrato le migliori vendite di ottobre di sempre. Dodge Durango ha registrato il miglior ottobre nelle vendite dal 2015. Nel suo primo mese, la nuova Dodge Journey ha registrato vendite di 248 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che il marchio Fiat ha venduto 312 unità. Fiat Argo ha immesso sul mercato messicano 117 unità mentre Fiat Ducato ha venduto 96 unità. Jeep ha venduto 856 unità. Il fuoristrada Jeep Wrangler ha venduto 419 unità. Si è trattato del miglior ottobre della sua storia. Le vendite di Jeep Renegade e Jeep Compass sono state rispettivamente di 133 e 101 unità. Jeep Grand Cherokee L ha venduto invece 31 unità.

Per quanto riguarda Peugeot, la casa automobilistica del Leone ha venduto 968 unità. Peugeot 2008 e 3008 hanno registrato il miglior ottobre nelle vendite. Peugeot 301 ha aumentato le vendite del 96 per cento rispetto al 2020. Peugeot Expert e Peugeot Rifter hanno aumentato le vendite rispettivamente del 29 per cento e del 5 per cento.

RAM ha registrato vendite di 1.492 unità Ram 4000 ha riportato le migliori vendite di ottobre dal 2012. Ram Light Duty ha registrato vendite di 958 unità, una crescita del 76% rispetto a ottobre 2020. Ram Heavy Duty ha venduto 66 unità. Insomma sicuramente un buon mese per il gruppo Stellantis che può essere soddisfatto dei progressi registrati nell’importante mercato messicano.

