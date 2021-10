La vera tariffa della revisione auto: 78,75 euro

Antcipazione di ClubAlfa. Sono 78,75 euro: questa la vera tariffa della revisione auto. Tutti i prezzi ventilati sinora erano sbagliati, per vari motivi. Non sono 79,02 euro. Sino a fine ottobre 2021, la tariffa era invece di 66,88 euro. Lo annuncia Diego Brambilla (ispettore addetto alla revisione ministeriale e segretario di FederIspettori), di revisioniautoblog.com.

Sentiamo infatti il ministero delle Infrastrutture, sul sito Internet il Portale dell’automobilista: “Corrispettivo diritti di incasso dei bollettini Conto Corrente Postale. Si comunica che, a partire dal 1° novembre 2021, il corrispettivo dovuto per i diritti di incasso dei bollettini di conto corrente postale relativi alle pratiche di Motorizzazione, non ancora migrate sulla piattaforma pagoPA, sarà pari a 1,51 euro (1,24 euro + IVA), in variazione al valore di 1,78 euro (1,46 euro + IVA) precedentemente applicato. Si precisa che, per le pratiche di duplicato patente emesse a seguito di distruzione, furto o smarrimento, il nuovo corrispettivo di 1,51 euro sarà applicato unicamente alle patenti stampate in data successiva al 31 ottobre 2021”.

Tutto questo ha una ricaduta sulla tariffa della revisione auto, che così diventa di 78,75 euro. Certo che la vicenda revisione è stata un bel caos dall’inizio alla fine: l’auspicio è che non ci siano altre modifiche. Specie perché l’automobilista ha diritto a sapere con precisione quanto spende: è già alle prese con una sfilza di rincari senza precedenti in materia di benzina, diesel, GPL, metano.

Revisione auto: le regole

Restano due certezze (si spera). La revisione va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Poi ogni 2 anni. Attenzione a saltarla: chi causa un incidente senza revisione rischia la rivalsa assicurativa. La compagnia risarcisce i danni e poi si fa indennizzare da chi è senza revisione.

In quanto al bonus revisione auto, vale 9,95 euro? Viene destinato a chi, tra il 2021 e il 2023, dovrà sottoporre il proprio veicolo a revisione. Quanti soldi? Attorno a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e per un solo veicolo a motore e per una sola volta nel triennio. Sono 12 milioni di euro in 3 anni per far digerire questa manovra sulla revisione auto.