Stellantis: in Germania chiedono di mantenere gli impegni

Il primo ministro della Turingia Bodo Ramelow ha chiesto alla casa madre Opel Stellantis di mantenere gli impegni. Il politico di sinistra ha detto venerdì durante un raduno dell’IG Metall a Eisenach. “Sono preoccupato per quello che accadrà a Opel a Rüsselsheim ed Eisenach”. Eisenach – Ramelow alludeva ai piani di Stellantis di scorporare i due stabilimenti dalla Opel Deutschland GmbH. Era preoccupato che Opel potesse essere trasformato in un marchio virtuale, ha affermato il capo del governo.

Secondo il sindacato, circa 1.500 persone hanno preso parte alla manifestazione di Eisenach, che riguardava gli interessi dei lavoratori nella trasformazione dell’industria automobilistica. Queste includevano delegazioni dello stabilimento Stellantis di Sochaux, in Francia, dove la Opel Grandland, che in realtà ha sede a Eisenach, sta uscendo dalla catena di montaggio, così come Volkswagen a Zwickau e fornitori di auto della Turingia.

Ramelow, che era un funzionario sindacale prima di entrare in politica, ha chiesto solidarietà. “Dobbiamo stare insieme”. I lavoratori europei di Stellantis non dovrebbero permettersi di essere messi l’uno contro l’altro. Quando si tratta di cambiamenti strutturali nell’industria automobilistica, occorre prestare maggiore attenzione alle persone colpite. Ramelow ha sostenuto che non ci dovrebbero essere licenziamenti negli impianti di trasformazione, ma garanzie di localizzazione. Si è espresso anche a favore di un’indennità di trasformazione dell’orario ridotto e di un livello minimo di tutela per i dipendenti.

Questa settimana, Ramelow, insieme ai capi di governo degli altri stati Opel dell’Assia e della Renania-Palatinato, ha ribadito il desiderio di parlare con il boss di Stellantis Carlos Tavares. Ha rinnovato questa richiesta a Eisenach. Lo stabilimento Opel in Turingia impiega circa 1.300 persone. A causa della mancanza di componenti elettronici, la produzione sarà sospesa almeno fino alla fine dell’anno.

