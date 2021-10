UAW richiede un incontro con Stellantis a Detroit

La UAW ha richiesto un incontro immediato con il produttore di SUV Jeep dopo che per il nuovo stabilimento di assemblaggio Stellantis a Detroit è stato emesso una violazione delle emissioni da parte dello stato del Michigan. “Abbiamo discusso sulla qualità dell’aria tra le altre questioni che hanno un impatto sulla comunità con Stellantis e attualmente stiamo richiedendo un incontro immediato per discutere delle ultime violazioni”, ha dichiarato giovedì il vicepresidente della UAW Cindy Estrada.

L’impianto la scorsa settimana ha ricevuto la sua seconda violazione in altrettanti mesi dal Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia del Michigan a seguito delle lamentele dei vicini di un odore di vernice proveniente dall’impianto di assemblaggio del lato est che produce il SUV a tre file Grand Cherokee L. Gli abitanti di Detroit che vivono all’ombra dello stabilimento di assemblaggio Stellantis di Mack dicono di essere preoccupati per il potenziale effetto sulla salute loro e delle loro famiglie. “La nostra appartenenza si preoccupa tanto della salute e della sicurezza della nostra comunità quanto della sicurezza dei nostri impianti”, ha affermato Estrada. “La giustizia ambientale va di pari passo con la giustizia dei lavoratori. Sono la stessa cosa per l’UAW”.

Il mese scorso, i membri dello staff della divisione EGLE per la qualità dell’aria hanno osservato odori da moderati a forti provenienti dall’impianto dopo che i vicini si erano lamentati. Ciò è stato seguito da un’ispezione all’inizio di questo mese durante la quale il personale ha scoperto che le emissioni delle vernici dei veicoli non venivano convogliate a un ossidante termico rigenerativo, un sistema che abbatte i composti potenzialmente pericolosi. La canalizzazione è un requisito del permesso dell’impianto.

L’impianto di assemblaggio di Mack è rimasto fermo per i primi tre giorni della settimana a causa della carenza di microchip. La produzione doveva riprendere giovedì. “L’impianto è stato e continua ad essere nel pieno rispetto dei limiti di emissione consentiti”, ha dichiarato in precedenza la portavoce di Stellantis Jodi Tinson in una nota. “Lavoreremo per affrontare questo problema tempestivamente”.

