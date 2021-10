Stellantis si dichiarerà colpevole per il suo dieselgate

Stellantis si dichiarerà colpevole del suo scandalo di frode sulle emissioni. La mossa ha richiesto anni di lavoro in quanto il governo americano sostiene che il predecessore di Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, ha utilizzato “software illegale e non divulgato” sui veicoli Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee 2014-2016 dotati del motore EcoDiesel V6 da 3,0 litri.

Più di due anni fa, il governo ha affermato che il software fungeva da dispositivo di manipolazione e attivava completamente i controlli delle emissioni durante i test EPA ma “riduceva o disattivava i controlli delle emissioni” durante la guida nel mondo reale. Di conseguenza, questi modelli emettevano inquinanti atmosferici a tassi più elevati di quelli consentiti.

In base a un precedente accordo, FCA ha accettato di richiamare e riparare più di 100.000 veicoli diesel negli Stati Uniti. La società ha anche accettato di pagare una sanzione civile di € 265 milioni e “implementare un programma per mitigare l’eccesso di inquinamento da questi veicoli”.

L’ultimo caso si concentra sull’aspetto criminale e Reuters riferisce che Stellantis sta preparando un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di poche settimane, ma fonti hanno detto alla pubblicazione che potrebbe includere sanzioni tra € 215-258 milioni.

Non si tratta esattamente di spiccioli e la pubblicazione afferma che Stellantis stava spingendo per un accordo di prosecuzione differito, che li vedrebbe accusati penalmente e accetterebbe un assortimento di condizioni come il monitoraggio. Ciò consentirebbe alla casa automobilistica di evitare di dichiararsi colpevole poiché le accuse sarebbero state successivamente respinte se la società avesse rispettato le condizioni dell’accordo. Tuttavia, secondo quanto riferito, i funzionari del Dipartimento di Giustizia lo hanno respinto e hanno chiesto alla casa automobilistica di dichiararsi colpevole.

Mentre l’accordo potrebbe ancora andare in pezzi, la società ha già pagato circa $ 800 (£ 582 / € 689) milioni per risolvere l’aspetto civile dello scandalo EcoDiesel. La casa automobilistica ha anche risolto un’azione legale collettiva che ha visto i proprietari idonei ricevere un pagamento fino a € 2.650. All’epoca, FCA ha affermato che “gli accordi non cambiano la posizione dell’azienda secondo cui non si è impegnata in alcuno schema deliberato per installare dispositivi di manipolazione per ingannare i test sulle emissioni”.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: proteste in strada a Detroit contro il suo stabilimento