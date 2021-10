Stellantis inizia a sperimentare il 5G nel settore automobilistico

Stellantis, TIM e Accenture hanno collaborato per lanciare in Brasile il primo programma pilota 5G standalone per l’industria automobilistica applicato all’ambiente industriale attraverso una rete privata che utilizza l’intelligenza artificiale e il cloud computing come mai visto prima d’ora. Dopo tre mesi di lavoro, la prima applicazione del sistema è disponibile ed è in fase di sperimentazione presso lo stabilimento di Goiana (Pernambuco).

Antonio Filosa, presidente di Stellantis America Latina, ha detto: “Questo è il primo passo per fare dello stabilimento Stellantis di Goiana il primo impianto industriale nel settore integrato basato sulla tecnologia 5G. Si tratta di un traguardo che conferma la vocazione di Stellantis all’innovazione con un focus sulla soddisfazione del cliente. Vogliamo essere in prima linea nelle nuove tecnologie e nelle possibilità offerte dal 5G”.

Stellantis: lanciato in Brasile il primo programma pilota 5G standalone per il settore automobilistico

Il progetto pilota è già integrato nella fabbrica e applicato alla produzione. “Il progetto mira a garantire il rispetto dell’identificazione dei veicoli in base alla loro versione e accessori, portando un aumento della qualità nei successivi processi di assemblaggio. Modelli che si moltiplicano in più di 100 versioni, ognuna con le proprie specifiche di articolo, componente e accessorio. Questo controllo è fondamentale in una linea flessibile, come quella di Goiana, dove vengono prodotti quattro diversi modelli di due marchi. È un caso incentrato sul cliente finale, con guadagni immediati in qualità e conformità”, spiega André Souza – CIO di Stellantis Sud America.

È stato reso possibile grazie alle competenze messe a disposizione dei vari partner. TIM è stata scelta come provider di rete responsabile della fornitura dell’infrastruttura e della rete 5G, implementando il core di rete 5G SA (standalone) nel cloud pubblico, costituendo un ambiente digitale.

Il ruolo di Accenture è quello di integrare la rete 5G con l’automazione delle immagini e le capacità di analisi video delle sue risorse Solutions.AI for Processing, volte a migliorare la sicurezza e la qualità della produzione automobilistica nell’impianto di Goiana, aprendo la strada a futuri casi d’uso del 5G.

La tecnologia 5G permette di usare la connettività con maggiore flessibilità in tutto ciò che riguarda l’automotive

Pietro Labriola, CEO di TIM Brasile, ha messo in evidenza la partnership con Stellantis per l’implementazione di sistemi di connettività smart e ha messo in luce il futuro della tecnologia 5G. “Da ottobre 2020, la partnership con Stellantis genera importanti risultati per lo sviluppo dell’industria automobilistica brasiliana. Siamo alla vigilia dell’asta del 5G e crediamo che la nuova tecnologia rivoluzionerà il settore e guiderà ulteriormente lo sviluppo dell’Industria 4.0. Siamo leader e pionieri in progetti legati all’Internet of Things (IoT) e stiamo investendo molto affinché il 5G possa portare la trasformazione digitale che vogliamo in vari settori dell’economia brasiliana”.

Per Leonardo Capdeville, CTIO di TIM Brasile, la tecnologia 5G standalone permette di utilizzare la connettività con flessibilità in tutto l’hub automobilistico, consentendo l’applicazione di diversi casi d’uso e trasformando lo stabilimento industriale in un vero e proprio laboratorio per lo sviluppo del 5G nel settore automotive.

“Insieme a TIM, stiamo gettando le basi per i migliori casi d’uso del 5G che forniscono soluzioni IoT, cloud e intelligenza artificiale per Stellantis. Ciò consentirà loro di affrontare meglio la qualità, la sicurezza, la conformità e l’efficienza della produzione, ora e in futuro”, ha commentato Saulo Bonizzato – leader del settore nelle comunicazioni e nei media di Accenture per i mercati emergenti.