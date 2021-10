Fra le innumerevoli norme oscure di un Codice della Strada tutto da riscrivere, c’è quella sulle multe delle auto a noleggio. Se tizio prende una vettura in affitto per un weekend, e corre a 200 km/h davanti a un autovelox, chi paga la multa per eccesso di velocità? La questione non è molto chiara. Idem per tutte le altre multe con infrazioni riprese dalle telecamere nelle ZTL, ai semafori e altrove.

Oggi, di solito, la società di noleggio riceve la multa dal Comune o dall’ente gestore della strada, la gira al guidatore. Se questi non paga, la società è obbligata in solido, e pagherà. Negli ultimi 20 mesi di pandemia, molte Amministrazioni locali, per motivi legati a una propria inefficienza burocratica, hanno notificato direttamente alle aziende di noleggio (già duramente provate dalla crisi) multe e azioni esecutive massive. Addirittura riguardanti gli ultimi 5 anni, senza chiedere preventivamente di conoscere i dati dell’effettivo trasgressore.

Multe delle auto a noleggio: rivoluzione

Ma fra poco le cose cambieranno. Lo dice un emendamento al decreto Infrastrutture: per le multe delle auto a noleggio, il conducente pagherà sempre. Un provvedimento che chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto: questo il commento del presidente di Aniasa, l’Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità, Massimiliano Archiapatti.

La norma ha passato il vaglio delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. A beneficio della sicurezza stradale. E della burocrazia: considerato che circa il 90% delle violazioni non è immediatamente contestabile a chi guida il veicolo, il numero di controversie e di ricorsi è aumentato considerevolmente, a fronte di un quadro normativo messo in discussione dalle PA locali.

Il maggiore impiego dei veicoli a noleggio (attualmente ne circolano 1 milione e 100mila e ogni anno vengono stipulati oltre 5 mln di contratti di rent-a-car) si riflette fisiologicamente anche nelle infrazioni al Codice della Strada, con particolari conseguenze per le P.A. interessate e le imprese del settore.

Il cliente del noleggio paga tutto, e non poco

Vanno tuttavia ricordati due punti. Primo: il cliente paga una tariffa per il noleggio. Spesso non da poco. Con franchigie in caso di incidente e furto. Secondo: il cliente paga alla società di noleggio il servizio di smistamento delle multe, che non è mai stato ne è gratuito.