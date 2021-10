Stellantis: a Trémery il nuovo motore 1.2 PureTech

Dal 2023, Citroën, DS e Peugeot introdurranno il nuovo motore tre cilindri 1.2 PureTech (EB Gen.3). Lo stabilimento Stellantis di Trémery ha iniziato a prepararsi per la produzione, che inizierà nel 2022. Questa unità sarà montata anche su alcune Fiat e Jeep. Nel 2022, Stellantis proporrà l’industrializzazione in serie della generazione 3 (nota come EB Gen.3) presso il sito di Trémery, che si sta preparando dalla primavera del 2021.

Da aprile è iniziata la produzione del nuovo motore nell’officina pilota e ogni settimana vengono prodotte dieci preserie con l’obiettivo di effettuare le validazioni industriali da parte dei team di ricerca e sviluppo del gruppo Stellantis.

Quest’estate sono state apportate importanti modifiche agli utensili di produzione in serie, sia nella lavorazione (alloggiamento e teste dei cilindri) che nell’assemblaggio. L’obiettivo è produrre le generazioni 2 e 3 di questo motore sulla stessa linea di produzione, sapendo che il nuovo motore ha molte specificità. Il primo si trova a livello della distribuzione che scambierà la cinghia bagnata (bagnata nella coppa dell’olio) con una catena.

Quest’ultimo non lascia bei ricordi ai possessori di veicoli dotati di 1.6 THP. La seconda riguarda i sistemi di iniezione e di controllo dell’inquinamento per soddisfare la futura norma Euro7 (gennaio 2026). Il 30 settembre il primo motore “EB Turbo Gen.3” è passato alle linee di assemblaggio automatizzate. Lo produrranno anche altri siti, come Douvrin (in Hauts-de-France) e lo stabilimento Opel di Tychy in Polonia.

L’arrivo di questo nuovo motore segna anche l’arrivo dell’ibridazione leggera nell’ex gruppo PSA, che assumerà due forme. A seconda del veicolo, il 1.2 PureTech Turbo sarà associato a un alternatore-avviatore sulle versioni con cambio manuale. All’inizio del 2023 sarà abbinato al nuovo cambio automatico e-DCT (doppia frizione elettrificata a 7 rapporti) prodotto nello stabilimento di Metz nell’ambito della joint venture con Punch Powertrain.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, tra presente e futuro: oggi esodi incentivati e domani ?