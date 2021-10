FCA Bank premiata ai Motor Finance Europe Awards 2021

In occasione della settima edizione dei Motor Finance Europe Awards 2021, tenutosi il 19 ottobre a Monaco di Baviera, FCA Bank è stata premiata con il Best Finance Product of the Year e il Best Mobility Solution.

Il primo premio è stato assegnato per il finanziamento GO4xe di FCA Bank dedicato ai veicoli ibridi plug-in mentre il secondo per l’innovativo carsharing ecosostenibile di Leasys, LeasysGO!. L’evento, promosso dalla testata inglese Motor Finance, ha riunito i principali player internazionali del mondo del finanziamento auto, attivi in tutta Europa, per celebrare le iniziative più innovative e affrontare le sfide chiave del settore.

FCA Bank: vinti due importanti premi alla settima edizione dei Motor Finance Europe Awards 2021

Giacomo Carelli, CEO e general manager di FCA Bank, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione con un discorso di apertura intitolato “Making the switch to electric Mobility in the Motor Finance industry”, in cui ha illustrato le nuove soluzioni di finanziamento dedicate ai veicoli elettrici e come tali soluzioni possono incontrare le esigenze dei consumatori attenti a una mobilità sempre più green, sfruttando modelli ibridi ed elettrici.

Ha preso parte all’evento anche Juan Manuel Pino, Head of Sales & Marketing and CSR di FCA Bank, che ha ritirato i due ambiti primi durante la cerimonia di premiazione. I Motor Finance Awards sono organizzati in partnership con Banken der Automobilwirtschaft (BDA), associazione che raccoglie le banche captive di tutti i principali costruttori automobilistici in Germania.

Attraverso le varie presentazioni dal vivo, case studies, dibattiti e panel di discussione, l’edizione di quest’anno ha offerto la preziosa occasione di confronto sul futuro della mobilità in Europa.

Ormai da diversi anni FCA Bank opera come una banca impegnata principalmente nel finanziamento di vetture, con l’obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità, anche attraverso la controllata Leasys. Si tratta di una joint-venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, leader nel credito al consumo.

L’azienda fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di brand prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. Ad oggi, FCA Bank è presente in 17 paesi europei e in Marocco, sia direttamente che tramite filiali.