Stellantis collabora con Samsung SDI per produrre batterie

Il produttore di batterie sudcoreano Samsung SDI Co Ltd e il produttore automobilistico globale Stellantis hanno concordato di produrre congiuntamente batterie per veicoli elettrici (EV) per il mercato nordamericano, una persona a conoscenza della questione lo ha rivelato nelle scorse ore. Samsung SDI, affiliata del gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics (005930.KS), ha già stabilimenti di batterie per veicoli elettrici in Corea del Sud, Cina e Ungheria, che riforniscono clienti come BMW (BMWG.DE) e Ford Motor (FN).

Stellantis e Samsung insieme in Nord America per produrre batterie

“Le due società (Samsung SDI e Stellantis) hanno raggiunto un MOU (memorandum d’intesa) per produrre batterie per veicoli elettrici per il Nord America”, ha detto alla Reuters la persona a conoscenza della questione. La fonte ha parlato di condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione. La persona ha affermato che la posizione della joint venture per le batterie è in fase di revisione e sarà annunciata in seguito. A luglio, Reuters ha riferito che Samsung SDI potrebbe costruire un impianto di batterie negli Stati Uniti, citando una fonte aziendale. Per saperne di più

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito in precedenza che le due società hanno in programma di costruire una fabbrica negli Stati Uniti, citando fonti del settore. Samsung SDI e Stellantis non hanno avuto commenti immediati quando sono stati raggiunti da Reuters. Lunedì Stellantis ha stretto un accordo preliminare con il produttore di batterie LG Energy Solution (LGES) della Corea del Sud per produrre celle e moduli per batterie per il Nord America.

Le azioni di Samsung SDI sono aumentate del 2,6% alle 03:00 GMT, rispetto a un aumento dello 0,6% dell'indice di riferimento KOSPI (.KS11) .

