Stellantis ottiene importante primato in UK

Il marchio Vauxhall di Stellantis è il produttore di veicoli commerciali leggeri elettrici (e-LCV) più venduto nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle vendite e sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Vauxhall ha venduto 1.828 e-LCV da inizio anno. Ora è uno dei pochi produttori in grado di offrire alle flotte e ai clienti aziendali un furgone elettrico su tutta la sua gamma di veicoli commerciali leggeri, con il furgone compatto Combo-e che completa l’offerta del marchio dopo essere stato messo in vendita ad agosto. Il successo delle vendite finora quest’anno è stato sostenuto dal pluripremiato Vivaro-e completamente elettrico, il modello più venduto da inizio anno nel settore e-LCV.

Il Vivaro-e continua a ricevere il plauso della critica con molteplici vittorie, dopo aver portato a casa uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore dei veicoli commerciali leggeri – International Van of the Year 2021 – all’inizio dell’anno. Il Vivaro-e ha una lunga lista di premi al suo attivo, inclusi i titoli di “Van of the Year” e “Electric Van of the Year” all’annuale What Van? 2021 ed è stato nominato “Miglior veicolo commerciale elettrificato” ai DrivingElectric Awards 2021.

Con un’autonomia WLTP fino a 205 miglia e un carico utile massimo fino a 1.226 kg, il nuovo Vivaro-e è in prima linea nell’impegno di Vauxhall per l’elettrificazione, poiché il marchio continua la sua espansione dei veicoli elettrici con l’obiettivo di offrire una variante elettrificata tutta la sua gamma di modelli entro il 2024 e di offrire solo auto e furgoni completamente elettrici nel Regno Unito entro il 2028.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Come marchio britannico, sono orgoglioso di vedere che Vauxhall sta guidando l’elettrificazione del mercato dei furgoni nel Regno Unito con il nostro pluripremiato Vivaro-e. Vauxhall punta a democratizzare l’accesso ai veicoli elettrificati e, con il nuovissimo Combo-e e il nuovissimo Movano-e ora disponibili su ordinazione, offriamo una versione completamente elettrica di ciascuno dei nostri furgoni, contribuendo ulteriormente a ridurre l’in- utilizzare le emissioni e portare i costi di gestione inferiori e l’esperienza utente della guida elettrica a un numero ancora maggiore di aziende”.

Vauxhall offrirà una variante elettrificata su tutta la sua gamma di auto e furgoni entro il 2024 e offrirà solo auto e furgoni completamente elettrici nel Regno Unito dal 2028. A luglio, Stellantis ha annunciato un investimento di 100 milioni di sterline nello stabilimento di produzione di Ellesmere Port di Vauxhall per trasformare il sito in una nuova era nella produzione di veicoli elettrici.

Ellesmere Port diventerà il primo stabilimento Stellantis a produrre un modello esclusivamente elettrico a batteria, sia in versione commerciale che per passeggeri, entro la fine del prossimo anno, inclusi Combo-e e Combo-e Life, sia per il mercato interno che per quello estero. Vauxhall aggiungerà anche il Vivaro-e Hydrogen alla sua gamma di furgoni completamente elettrici dall’inizio del 2023.

