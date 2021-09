Ferrari 456M GTA: all’asta uno dei soli 650 esemplari realizzati

Nel corso di un’asta che si terrà negli Stati Uniti dal 6 al 13 ottobre 2021, RM Sotheby’s proporrà una bellissima Ferrari 456M GTA del 2020 con telaio n°ZFFWP50A5Y0122359. Purtroppo, la nota casa d’aste non ha fatto una stima di vendita della vettura, ma sicuramente raggiungerà delle cifre importanti in quanto ha percorso 36.210 km ed è una delle sole 650 unità prodotte.

La vettura è stata lanciata nel 1998, sei anni dopo il debutto del modello originale. Ha portato con sé un piccolo aggiornamento nella parte anteriore, tra cui una griglia più grande con fari fendinebbia integrati e un cofano motore ridisegnato e realizzato in fibra di carbonio. Sono state inoltre apportate modifiche per migliorare il raffreddamento delle componenti meccaniche e l’aerodinamica, incluso l’implementazione di un nuovo spoiler.

Ferrari 456M GTA motore

Ferrari 456M GTA: un esemplare del 2000 è alla ricerca di una nuova casa

Passando all’abitacolo, la Ferrari 456M GTA vanta sedili e cruscotto ridisegnati e un’autoradio spostata nella parte anteriore della console centrale, davanti al selettore del cambio. La potenza proviene da un motore V12 da 5.5 litri in grado di sviluppare 442 CV e 550 Nm di coppia massima. Nel caso della GTA, è stato implementato un cambio automatico a 4 velocità rispetto a quello manuale a 6 rapporti utilizzato nella 456M GT.

L’esemplare atteso all’asta da RM Sotheby’s è stato ben conservato e prodotto nel dicembre del 2000. Secondo la documentazione, pare abbia avuto solo due proprietari prima che l’ultimo l’acquistasse nel marzo del 2017. Esternamente, la vettura è rifinita nella colorazione Grigio Ingrid mentre internamente troviamo un rivestimento in pelle Crema Connolly bicolore.

Non mancano delle pinze freno in oro scuro, dei cerchi in lega a cinque razze da 17” e degli pneumatici Continental Extreme Contact. La 456M GTA propone poi sedili regolabili elettricamente con profili a contrasto e un’autoradio Becker Silverstone A6 CD. Nel corso degli ultimi anni, l’auto ha ricevuto una serie di manutenzioni, fra cui la sostituzione di olio, filtri dell’aria, filtro dell’aria dell’abitacolo e tubi del radiatore del carburante.

Assieme alla vettura vengono forniti diversi accessori molto interessanti, tra cui bagagli in pelle, kit attrezzi, torcia elettrica, vari manuali in una custodia in pelle, brochure di vendita originale, modello in scala con custodia e kit di riparazione degli pneumatici.

