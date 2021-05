Stellantis avvia la produzione di motori diesel in Russia

Il gruppo Stellantis produrrà motori diesel in Russia. Il motore turbo diesel a quattro cilindri HDi da 1,6 litri eroga 90 cavalli e 230 Nm di coppia. In Russia, questo motore sarà ricevuto da tutti i modelli dell’alleanza Stellantis prodotti dal gruppo guidato da Carlos Tavares presso lo stabilimento di Kaluga.

Si tratta di berline Peugeot 408 e Citroen C4, dei veicoli commerciali leggeri Citroen Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo, oltre a furgoni e minibus Citroen Jumpy SpaceTourer, Peugeot Expert / Traveller e Opel Zafira Life / Vivaro.

Stellantis avvia la produzione di motori diesel per Peugeot, Citroen e Opel in Russia

Fino ad ora, tali motori venivano fornite allo stabilimento di Kaluga direttamente dagli stabilimenti che il nuovo gruppo ha in Francia. Si noti che l’assemblaggio dei motori viene eseguito in conformità con il contratto speciale di investimento (SPIC), che è stato concluso dal gruppo Stellantis con il Ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa negli scorsi mesi.

Si prevede che il gruppo Stellantis fornirà in futuro questi propulsori diesel prodotti in Russia anche all’estero

In futuro, si prevede che il gruppo Stellantis fornirà questi motori diesel prodotti in Russia anche all’estero. Tuttavia, i volumi di produzione e la geografia delle forniture saranno pianificati in seguito. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità su questa notizia che arriva dalla Russia dove il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese PSA intende avviare la produzione di nuovi motori diesel.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Melfi: taglio alla linea 2 per lo stabilimento ex Fiat Chrysler Automobiles e assemblaggio al posto della Jeep Compass

Stellantis: il gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares avvia la produzione di motori diesel per Peugeot, Citroen e Opel in Russia

Ti potrebbe interessare: Stellantis, USB Melfi: “luglio e agosto fermi, a settembre nello stabilimento si produrrà solo su di una linea”

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI