Stellantis ha aumentato le vendite in Russia dell’83%

Nei primi quattro mesi del 2021, il nuovo gruppo Stellantis ha venduto 5.170 veicoli in Russia (marchi: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional), l’83 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di conseguenza, la quota di tutti i marchi del gruppo nel mercato automobilistico russo è stata dell’1,0% contro lo 0,7% dell’anno precedente, secondo l’AEB. Come notato, Stellantis ha mostrato la più alta crescita delle vendite tra i gruppi di case automobilistiche in Russia.

Inizio di 2021 molto positivo per Stellantis in Russia

Peugeot è diventato il leader nella gamma dei marchi Stellantis, aumentando le vendite di 2,2 volte a 2.468 auto, riferisce il servizio stampa della casa automobilistica. I modelli passeggeri più venduti dei marchi sono: Peugeot Traveller (crescita delle vendite del 91%) e Citroen SpaceTourer (+ 92 per cento). Opel sta attivamente aumentando le vendite grazie all’espansione della gamma di modelli e alla crescita della rete di concessionari, e il bestseller del marchio è Opel Zafira Life con una quota del 59% del volume totale delle vendite.

Arile è stato il mese migliore per le vendite di Jeep Wrangler negli ultimi 5 anni

È interessante notare che aprile è stato il mese migliore per le vendite di Jeep Wrangler negli ultimi 5 anni, nei quattro mesi di quest’anno le vendite di questo SUV sono cresciute del 65%. Per quanto riguarda la linea commerciale della società Stellantis, il furgone Peugeot Partner, che ha iniziato le vendite nel dicembre dello scorso anno, ha assunto una posizione di leader nel suo segmento tra i produttori esteri.

Le vendite della linea commerciale Fiat Professional sono cresciute del 51% rispetto a gennaio-aprile 2020. Vale anche la pena notare che tutti i modelli leader di vendita dei marchi Peugeot, Citroen e Opel sono di produzione locale. I volumi di produzione di auto di questi marchi nello stabilimento PSMA Rus di Kaluga sono aumentati del 2,8 per cento nei primi quattro mesi del 2021.

