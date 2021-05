Stellantis celebra importante anniversario in Messico

Stellantis in Messico celebra i primi 40 anni della Saltillo Norte Motor Plant di Coahuila. Fin dal suo inizio questo stabilimento si è occupato della produzione di diversi motori tra cui il leggendario HEMI. Nel corso della sua storia, la produzione dello stabilimento si è basata su due fattori chiave che sono stati pilastri per continuare a produrre prodotti di prima qualità.

Saltillo: lo stabilimento di Stellantis festeggia i suoi primi 40 anni

Da un lato ha una manodopera messicana eccellente e qualificata, che da generazioni ha assistito alla trasformazione dello stabilimento e si è adattata ai cambiamenti, sempre con un obiettivo chiaro, essere i migliori nella produzione di qualsiasi prodotto e il loro lavoro ha fatto sì che rimanessero l’unico stabilimento a produrre il pluripremiato motore HEMI che è il cuore di diversi veicoli Stellantis, inclusa la berlina più potente di sempre, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.

E dall’altra la filiera dei fornitori, che fanno sì che l’intera attività avvenga nei tempi e nel modo in cui è stata pianificata, poiché l’impianto deve funzionare con perfetta sincronia. Tutti i componenti sono così disponibili nel momento in cui sono richiesti, ottenendo così il perfetto connubio tra impegno e disponibilità da parte dei fornitori e la disciplina e la dedizione con cui tutti coloro che fanno parte della fabbrica svolgono le loro attività quotidiane.

I motori Chrysler da 2,2 litri sono stati assemblati nello stabilimento di motori di Saltillo Norte così come i 2,5 litri, 2,0 litri. E 2.4. lt., HEMI Magnum V-8 5,7 lt. Tigershark 2.0 litri e 2.4 litri. Attualmente lo stabilimento Stellantis di Saltillo produce HEMI Eagle V-8 da 5,7 litri, HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri, HEMI Demon V-8 da 6,2 litri; HEMI Hellcat Red-Eye V-8 6,2 litri, HEMI Apache V-8 6,4 litri. e HEMI Big Gas V-8 6,4 lt.

Lo stabilimento Stellantis di Saltillo ha iniziato le operazioni l’8 maggio 1981 e più di 15 milioni di motori sono usciti dalla linea di produzione nel corso della sua storia. I motori HEMI prodotti in questo stabilimento sono stati premiati 7 volte da Wards nella Top 10 Engines list. Oggi i motori HEMI si trovano in alcune versioni di veicoli come Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Ram e Chrysler 300.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler conferma che la produzione di RAM Heavy Duty continuerà a Saltillo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI