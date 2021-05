Stellantis e GAC: in Cina nomina importante

Alcuni giorni fa, Netcom ha appreso da funzionari che GAC e Fiat Chrysler Automobiles ora Stellantis hanno nominato il signor Zhu Hengli come vice direttore generale e membro del comitato esecutivo della società di GAC Fick. Zhu Hengli è stato inviato in GAC ​​Fick da Stellantis China, e nelle sue funzioni riferirà a Massimiliano Trantini, membro del Comitato Esecutivo di Stellatis Group China e presidente di GAC Fick.

Stellantis: Zhu Hengli nuovo vice direttore generale di GAC Fick

Zhu Hengli ha conseguito un MBA presso la Shanghai University of Finance and Economics, ha radici nell’industria automobilistica da oltre 25 anni e ha una vasta esperienza nel campo della joint venture di gestione delle vendite, la cui carriera è iniziata nel 1994 in Ford China lavorando in Cina per Changan Ford e Lincoln China dove ha ricoperto più posizioni nelle aree di approvvigionamento, logistica, vendite, sviluppo della rete e esperienza del cliente.

Nel 2018, è entrato a far parte di Jaguar Land Rover China e ha ricoperto il ruolo di Jaguar Land Rover China e Jaguar Land Rover Chery, vicepresidente esecutivo dello sviluppo aziendale, poi è stato vicepresidente esecutivo di Jaguar Land Rover e Chery Jaguar Land Rover China per quanto concerne l’organizzazione congiunta di marketing e servizi.

Ricordiamo che l’obiettivo del Gruppo Stellantis è quello di raggiungere una sinergia annuale di oltre 5 miliardi di euro attraverso l’implementazione di strategie intelligenti di approvvigionamento e investimento, ottimizzazione delle applicazioni del gruppo propulsore e della piattaforma, l’uso di tecnologie di ricerca e sviluppo all’avanguardia e una continua attenzione all’efficienza della produzione e dell’uso degli strumenti.

Oltre a mantenere una posizione di mercato stabile nelle tre principali regioni di Europa, Nord America e Sud America, il Gruppo Stellantis si concentrerà anche su mercati importanti come Cina, Africa, Medio Oriente, Oceania e India. Le operazioni di produzione del gruppo coprono più di 30 paesi in tutto il mondo e forniscono servizi e prodotti in più di 130 paesi e regioni. Il nuovo numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato nei giorni scorsi che vuole rilanciare le vendite del gruppo nel mercato cinese, risolvendo il problema della sovraccapacità su larga scala e concentrandosi sulla produzione di nuovi veicoli energetici.

