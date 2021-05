Stellantis riporta dati positivi ad aprile in Messico

Stellantis ha riportato dati molto positivi in Messico nel mese di aprile che si è da poco concluso. In Messico, il mese scorso le vendite di Stellantis sono state in totale di 5.225 unità. Anche se alcune aziende, come Alfa Romeo e Chrysler, vendono davvero poco, riportando rispettivamente 11 e 18 unità, c’è Dodge, che ha immatricolato 616 veicoli, con grande protagonista la berlina entry level Attitude, con 481 unità vendute, mentre altri come Durango e Charger hanno registrato il miglior aprile nelle vendite dal 2016, con l’auto sportiva che ha visto aumentare le sue vendite del 77% nello stesso mese del 2020.

Ottimo mese di aprile per Stellantis in Messico, il gruppo vede aumentare le sue vendite

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che il marchio Fiat da parte sua ha venduto 790 unità, di cui l’utility Ducato si è distinta con i migliori numeri per il quarto mese dell’anno della sua storia, mentre Mobi ha piazzato 390 unità, e Argo recentemente rinnovato ha avuto un buon mese con 258 unità immatricolate.

Jeep, che offre versatilità tra le opzioni fuoristrada e di accesso al marchio, più orientate all’uso urbano, ha venduto 1.076 prodotti con il miglior aprile dal 2016. Nello specifico, Wrangler e Renegade hanno ottenuto i migliori numeri della loro storia. Gladiator, il pick-up che punta sull’avventura, ha superato dell’89% il risultato dello stesso mese dell’anno precedente, con 125 unità. Grand Cherokee chiude invece queste cifre con 172 venduti.

Peugeot ha aggiunto 824 veicoli al suo totale, con il SUV 2008 in grande spolvero. Peugeot ha anche battuto i record di vendite nel primo mese del secondo trimestre della sua storia. Partner da parte sua, ha piazzato 305 veicoli commerciali, mentre Rifter 98 unità. Infine RAM, il marchio di pickup di Stellantis che dispone nella sua gamma anche di furgoni e pickup ha riportato 1.890 unità vendute, con ProMaster Rapid che ha registrato il miglior aprile di sempre. Da parte sua, Ram Light Duty ha immatricolato 931 pickup e di Ram 4000, 320 unità.

