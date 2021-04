Stellantis: importante nomina in Portogallo

Importante novità per il gruppo Stellantis in Portogallo. Nelle scorse ore infatti è stato ufficializzato che Carlos Veigas è il nuovo direttore della rete del gruppo Stellantis in Portogallo. Carlos Veigas ha una lunga esperienza professionale nel settore automobilistico, essendo entrato a far parte dello staff di FCA Portugal nel 2003, dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità gestionale nelle aree di Rent-a-Car e Used Cars.

Carlos Veigas è il nuovo direttore della rete del gruppo Stellantis in Portogallo

Nel 2011 è stato nominato Dealer Manager di Motor Village Expo, dealer dei marchi del Gruppo FCA, prima di essere nominato, nel 2014, Dealer General Manager di Motor Village Portugal (Lisbona & Expo), avendo da allora accumulato entrambe le funzioni, fino al momento.

La carriera professionale di Carlos Veigas è iniziata nel 1998 presso Banco Cetelem, BNP Paribas Personal Finance

Prima di entrare a far parte delle strutture di FCA Portugal, la carriera professionale di Carlos Veigas è iniziata nel 1998 presso Banco Cetelem, BNP Paribas Personal Finance, dove ha svolto diverse funzioni. Carlos Veigas ha 46 anni, è laureato in Economia presso l’Universidade Lusíada de Lisboa, ha conseguito un master in “Dealer Management” presso il Politecnico di Milano e Roland Berger Strategy Consultants.

La Stellantis Own Network in Portogallo ha più di 350 dipendenti, una rete di 7 punti vendita e riparazione multimarca autorizzati e 1 piattaforma Distrigo per le parti di ricambio. Anche questa novità rientra nel più ampio programma di aggiornamento dell’organigramma del nuovo gruppo che si è reso necessario a livello globale dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese PSA.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: ecco perché rischiano tutti, uffici compresi e perché PSA in componentistica sta meglio di Fiat Chrysler Automobiles

Carlos Veigas è il nuovo direttore della rete del gruppo Stellantis in Portogallo

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Il gruppo comunica più di un mese di cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento di Grugliasco

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI