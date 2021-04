Stellantis: muore operaio a Sterlinh Heights

Un operaio dello Sterling Stamping Plant di Stellantis a Sterling Heights è morto questa settimana dopo che una macchina gli è caduta addosso. L’operaio stava sollevando una pressa con una gru mercoledì sera per lavorarci, secondo un’indagine iniziale della polizia di Sterling Heights, e la macchina si è spostata, cadendo sull’uomo e schiacciandolo. Successivamente è stato portato in un ospedale della zona. Non è stato subito chiaro se è lì che è morto.

Jodi Tinson, portavoce di Stellantis, la società nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e del produttore di Peugeot PSA Group, ha rilasciato una dichiarazione sulla morte di mercoledì: “Stellantis conferma che il 21 aprile si è verificato un incidente sul lavoro nello stabilimento Sterling Stamping, che ha provocato la morte di uno dei nostri dipendenti. L’incidente è attualmente sotto inchiesta. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro dipendente”.

L’uomo è stato elencato come operatore di gru del terzo turno, secondo un post su Facebook del Local 1264. Il sindacato ha notato che nello stabilimento sarebbero stati disponibili consulenti per il dolore. I commenti dei colleghi hanno descritto l’uomo come un ragazzo fantastico e una persona fantastica. Poco meno di 2.200 persone lavorano presso la Sterling Stamping da 2,74 milioni di piedi quadrati, che produce stampaggi e assemblaggi come cappe, tetti e portelloni per una gamma di veicoli, tra cui i camion Dodge Durango, Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram, secondo all’azienda.

Il vicepresidente dell’UAW Cindy Estrada, direttore del dipartimento di Stellantis del sindacato, ha detto che i pensieri e le preghiere sono con la famiglia dell’uomo. “Stiamo lavorando con il nostro dipartimento congiunto UAW-Stellantis per la salute e la sicurezza per ottenere maggiori informazioni su questo incidente mortale sul lavoro e fornire il supporto necessario ai nostri fratelli e sorelle locali 1264 durante questa crisi”, ha detto in una dichiarazione.

Anche il presidente della UAW Rory Gamble ha rilasciato una dichiarazione: “Le nostre preghiere vanno ai cari del nostro fratello che è morto ieri sera. Ogni giorno i nostri membri UAW salutano le loro famiglie e si dirigono a lavorare orgogliosi del loro mestiere e con speranze per il loro futuro. Oggi uno dei nostri membri non tornerà a casa a causa di un infortunio sul lavoro. La prossima settimana è il Workers Memorial Day e l’UAW onorerà i nostri membri che sono morti sul lavoro per infortuni sul lavoro quest’anno “, ha detto.

