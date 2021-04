Comau di Stellantis annuncia collaborazione con Rockwell Automation

Rockwell Automation, la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, e Comau, leader mondiale nell’automazione industriale e produttore di robot, hanno annunciato oggi che stanno unendo le forze per fornire alle aziende di tutto il mondo strumenti vitali per massimizzare l’efficienza della produzione attraverso soluzioni di controllo robot unificate.

“Le aziende industriali sono alla ricerca di modi efficienti per integrare la robotica nelle loro operazioni per l’ottimizzazione e l’agilità dei processi”, ha affermato Blake Moret, Presidente e CEO di Rockwell Automation. “La collaborazione di Rockwell Automation con Comau semplificherà la programmazione e la gestione del ciclo di vita, accelerando il time to value per i nostri clienti”.

Moret ha affermato che questa espansione delle applicazioni robotiche è radicata nella più ampia strategia di Rockwell per aiutare le aziende industriali a risparmiare tempo e migliorare le prestazioni con il controllo unificato dei robot, fornendo in definitiva valore a lungo termine per la loro attività. La partnership è un modello collaborativo di sviluppo e vendita che offre il prodotto di controllo robot unificato ai clienti di entrambe le società.

“L’esperienza di Comau in robotica e automazione industriale, nonché la sua reputazione di elevate prestazioni, affidabilità e qualità, combinata con le capacità globali e l’esperienza di Rockwell Automation nella movimentazione automatizzata di materiali, alimenti e bevande, cura della casa e della persona e scienze della vita, offre ai clienti il valore incrementale di una soluzione robotica integrata ”, ha affermato Paolo Carmassi, CEO di Comau. “Comau è ansiosa di lavorare con un partner così importante che ha un’impronta globale leader di mercato in tutti i settori”.

Gli ingegneri potranno ora programmare l’intera macchina in un unico ambiente, compresi i bracci robotici Comau controllati direttamente tramite i controllori basati su Logix di Rockwell Automation. Il software di progettazione del sistema di automazione Studio 5000 di Rockwell Automation fornisce sollievo dal compito lungo e spesso difficile di cercare di coordinare i sistemi robotici e di controllo della macchina tradizionalmente separati per lavorare insieme utilizzando due diversi strumenti software.

Le soluzioni combinate Rockwell e Comau offriranno anche vantaggi oltre una maggiore integrazione. Ad esempio, gli utenti finali possono utilizzare strumenti di analisi e digital twin per ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni della macchina e sulla potenziale ottimizzazione della produzione. Possono anche utilizzare soluzioni di sicurezza e protezione per ridurre i rischi aziendali.

