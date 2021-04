Stellantis Iberia annuncia cambiamenti importanti

Continuano le novità nella struttura manageriale del gruppo Stellantis. L’azienda guidata dal numero uno Carlos Tavares sta cercando di organizzarsi nel minor tempo possibile in maniera da poter garantire fin da subito la piena operatività a livello globale. Pertanto nelle scorse ore è stato annunciato che a partire da aprile 2021, Stellantis Iberia (Spagna e Portogallo) ha confermato 16 nuovi incarichi manageriali che faranno riferimento direttamente a Maurizio Zuares, Country Manager di Stellantis Iberia.

Stellantis Iberia annuncia 16 importanti nomine che riguarderanno i suoi marchi negli importanti mercati auto di Spagna e Portogallo

Joao Mendes è stato nominato Direttore del marchio Peugeot. Nuno Marques sarà alla guida del marchio Citroën e Alejandro Noriega sarà il responsabile dei marchi Fiat e Abarth. Pedro Lazarino guiderà il marchio Opel mentre Paolo Carelli farà lo stesso con Jeep. Francesco Colonnese avrà lo stesso ruolo un Alfa Romeo, e Borja Sekulits in DS. Alberto de Aza è il nuovo responsabile della divisione veicoli commerciali, Business Unit LCV. Ángel Luis Sánchez è stato nominato Direttore delle parti e dei servizi in Spagna, lo stesso di Jesús Cenalmor nel B2B in Spagna.

Francisco Miguel guiderà l’area veicoli usati come direttore dei veicoli usati in Spagna, mentre Francois Leclercq guiderà la filiale Car Flow. Antonio González è stato nominato direttore del Network Development in Spagna. María Martínez è il direttore della divisione che si occupa dell’esperienza del cliente in Spagna, Marcos Ortega dirige l’ area dell’ufficio di gestione dei clienti e, infine, Pablo Puey sarà responsabile delle operazioni in Portogallo.

