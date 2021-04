Documento Unico di circolazione dal 30 giugno 2021

Un unico “foglio” che fa per due: ecco cos’è il Documento Unico di circolazione e di proprietà, il cosiddetto DU. Per fortuna, entrerà in vigore il 30 giugno 2021, anziché il 31 marzo, grazie all’approvazione del decreto Trasporti. Lo fa presente l’Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità.

Perché per fortuna? Risposta: per una rivoluzione digitale così rilevante, come è il Documento Unico, è prioritaria la soluzione dei problemi tecnici riscontrati in sede di test. Il comune obiettivo è che il sistema funzioni pienamente fin da subito e che il processo immatricolativo sia già ben “oliato” quando il mercato ripartirà.

Grazie alla proroga concessa anche a seguito degli appelli di Aniasa (e delle altre associazioni dell’automotive), ci sono ora tre mesi di lavoro e di confronto costruttivo. Affinché sia offerto un servizio utile a cittadini e imprese.

La filiera dell’auto aveva ribadito la necessità di un maggior orizzonte temporale per il Documento Unico. E di un tavolo di confronto con le istituzioni per risolvere le persistenti lacune. Sottolineando come i tempi per le pratiche relative alle flotte aziendali fossero aumentati mediamente dal 40% al 60%.

Una situazione determinata non solo dalle conseguenze della pandemia, ma anche da riscontrate inefficienze del sistema digitale, che anziché semplificare, avevano determinato numerose problematiche con aggravio di tempi e costi.

Risultato: c’è un tempo utile al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (e agli operatori del mondo automotive) per avviare un confronto collaborativo. E per mettere a punto un servizio digitale agile ed efficace per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Sarebbe paradossale se qualcosa di moderno e di digitale dovesse invece trasformarsi in un boomerang: un rallentamento della burocrazia.

