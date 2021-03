Stellantis punta a diventare leader dell’automotive sostenibile: saranno 40 i modelli elettrificati entro fine anno, ecco quali

Sono 40 i modelli elettrificati sui quali ragionerà Stellantis da qui alla fine dell’anno, o meglio sono già 29 quelli disponibili ai quali se ne aggiungeranno altri 11 per raggiungere il traguardo stabilito. Quella di Stellantis è quindi un’entrata a gamba tesa nel percorso di elettrificazione dei suoi modelli, una ricerca della leadership nel mondo dell’automotive sostenibile.

Per raggiungere l’obiettivo dei 40 modelli da presentare in questo 2021, Stellantis introdurrà piccole vetture, grandi SUV ma anche veicoli commerciali e van di varia natura senza tralasciare marchi della sterminata galassia di brand che risiedono ora sotto uno stesso tetto dopo la fusione tra FCA e PSA. C’è poi da dire che in casa Stellantis si sono già posti l’obiettivo di lanciare, stavolta entro il 2025, almeno una versione elettrificata per ogni nuovo modello immesso sul mercato.

Un target da raggiungere

L’elettrificazione che coinvolge tutti i brand del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è un tassello importante perché per Stellantis è questo il target da raggiungere: “la mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità contribuendo a combattere i cambiamenti climatici, oggi al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo scenario, i veicoli elettrificati giocano un ruolo fondamentale e Stellantis vuole conquistare la leadership di questo mercato. Siamo già da ora pronti a proporre auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze. Siamo l’unico grande gruppo automobilistico in grado di garantire una mobilità a basse emissioni con formule d’acquisto e leasing cucite su misura e per tutti i clienti”, ha ammesso Santo Ficili, nuovo country manager di Stellantis in Italia.

D’altronde la diversificazione dei prodotti che Stellantis è in grado di offrire, leggi banche e marchi specifici, può risultare un vantaggio non da poco all’interno di una strategia di questo tipo. Non è un caso che l’elettrificazione in Stellantis è capace di abbracciare ogni fetta di mercato partendo dal quadriciclo Citroen Ami, guidabile con il patentino per motori di cilindrata inferiore ai 50 cc, fino al recente E-Ducato sebbene varianti elettrificate sono presenti nei listini di Jeep e DS. “La forza di Stellantis è presidiare ogni segmento e saper innovare in continuità con un passato di inimitabile tradizione: un’eredità impegnativa per una sfida entusiasmante”, ha proseguito Ficili.

Sicuramente è importante il fatto che ogni modello elettrico o elettrificato dei marchi Stellantis gode già di grande considerazione e di formule di acquisto dedicate molto interessanti. In alcuni casi, come quello della Opel Corsa-e o della Nuova Fiat 500 Elettrica si tratta di modelli fortemente apprezzati anche dal punto di vista dei riconoscimenti ricevuti.

Ecco tutti i modelli Stellantis elettrificati per ogni marchio, compresi quelli che arriveranno sul mercato entro fine anno:

Citroen

AMI – 100% Ëlectric (già in listino)

C5 Aircross Hybrid Plug-In (già in listino)

Citroën ë – C4 – 100% Ëlectric (già in listino)

Citroën ë –Spacetourer – 100% Ëlectric (già in listino)

Citroën ë –Jumpy (già in listino)

Citroën ë –Jumper (commercializzato entro fine anno)

Citroën ë- Berlingo (commercializzato entro fine anno)

Citroën ë -Berlingo Van (commercializzato entro fine anno)

DS Automobiles

DS 3 Crossback E-Tense (già in listino)

DS 7 Crossback E-Tense (già in listino)

DS 9 E-Tense (già in listino)

DS 4 E-Tense (commercializzata entro fine anno)

Fiat

Nuova 500 Elettrica (già in listino)

Fiat Professional e-Ducato (già in listino)

Jeep

Renegade 4xe (già in listino)

Compass 4xe (già in listino)

Wrangler 4xe (già in listino)

Opel

Corsa-e (già in listino)

Opel Combo-e Life (commercializzato entro fine anno)

Opel Zafira-e Life (già in listino)

Opel Mokka-e (già in listino)

Opel Grandland X Hybrid e Hybrid4 (già in listino)

Opel Combo-e Cargo (commercializzato entro fine anno)

Opel Vivaro-e (già in listino)

Opel Movano (commercializzato entro fine anno)

Opel Astra (commercializzata entro fine anno)

Peugeot

Peugeot e-208 (già in listino)

Peugeot e-2008 (già in listino)

Peugeot 308 (commercializzata entro fine anno)

Peugeot e-Traveller (già in listino)

Peugeot 3008 HYBRID (già in listino)

Peugeot 3008 HYBRID4 (già in listino)

Peugeot 508 HYBRID (già in listino)

Peugeot 508 SW Hybrid (già in listino)

Peugeot 508 PSE (già in listino)

Peugeot 508 SW PSE (già in listino)

Peugeot E-EXPERT (già in listino)

Peugeot E-BOXER (commercializzato entro fine anno)

Peugeot E-RIFTER (commercializzato entro fine anno)

Peugeot E-PARTNER (commercializzato entro fine anno)

