FAW: potenziale offerta per IVECO

FAW starebbe procedendo con i preparativi per una potenziale offerta per il business di autocarri e autobus Iveco di proprietà della miliardaria CNH Industrial NV della famiglia Agnelli, hanno detto persone informate sulla questione.

Il gruppo automobilistico cinese ha fatto progressi con la due diligence su Iveco e sta lavorando per fare un’offerta formale nei prossimi mesi, secondo le persone. FAW deve ancora condurre visite in loco presso gli stabilimenti Iveco, ha detto una delle persone, chiedendo di non essere identificato perché le informazioni sono private. Martedì, le azioni di CNH sono state le migliori nell’indice di riferimento di Milano. Le azioni sono aumentate fino al 3,6%, dando alla società un valore di mercato di oltre 17,5 miliardi di euro (20,6 miliardi di dollari).

CNH ha intrattenuto colloqui con FAW dallo scorso anno su un potenziale accordo per Iveco. Ha già respinto una proposta iniziale della società cinese lo scorso anno valutando un’attività a circa 3 miliardi di euro, hanno detto le persone. FAW sta valutando attentamente la posizione dei paesi europei coinvolti prima di presentare una proposta, secondo le persone. Dovrà alleviare le preoccupazioni dei governi francese e italiano sul mantenimento della produzione nei paesi e sulla limitazione di eventuali licenziamenti.

Il braccio finanziario di Iveco potrebbe rappresentare un altro punto critico, dal momento che l’acquisizione dell’azienda da parte di FAW di proprietà statale richiederebbe l’approvazione dei regolatori europei. Non sono state prese decisioni finali e non c’è certezza che le deliberazioni porteranno un’offerta definitiva. CNH ha annunciato piani nel 2019 per dividere la sua attività di produzione di attrezzature agricole dalle sue operazioni di veicoli commerciali.

Ti potrebbe interessare: CNH Industrial: la casa madre di Iveco ha registrato nel 2020 perdite per 411 milioni di euro

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI