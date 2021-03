Stellantis apre il suo programma di tirocinio fino al 4 aprile

Stellantis ha ufficialmente aperto le iscrizioni fino al 4 aprile per il suo programma di tirocinio 2021 (Programa de Estágio 2021) in Brasile. Sono disponibili 200 posti in nove città di Minas Gerais, Pernambuco, San Paolo e Distrito Federal, dove il gruppo ha gli stabilimenti. Lo stage inizierà a luglio.

Con focus sulla diversità e l’inclusione, il programma mira ad attirare giovani talenti e ad aumentare la presenza di donne, persone con disabilità, LGBTQIAP+ ecc in azienda. In collaborazione con la società di consulenza 99jobs, il processo di selezione avverrà completamente online, comprese le fasi delle dinamiche di gruppo e dei colloqui.

Stellantis: il gruppo ha aperto nuovamente il suo programma di tirocinio dedicato ai giovani brasiliani

Marcela Sampaio, manager di Attraction & Selection and Development di Stellantis Sud America, ha detto: “La nostra sfida è promuovere il ruolo di questi giovani, preparandoli alle diverse sfide all’interno e all’esterno dell’azienda. Crediamo nel viaggio della conoscenza e nel potenziale di ciascuno di reinventarsi, generando connessione e coinvolgimento“.

Per potersi iscrivere al programma di tirocinio di Stellantis bisogna soltanto laurearsi, con completamento previsto da luglio 2022, nelle aree di finanza, legale, commerciale, acquisti/forniture, sviluppo prodotto, design, marketing, qualità, risorse umane, informatica, segreteria, reti di concessionarie e sviluppo e produzione.

Durante lo stage, i giovani parteciperanno a percorsi di sviluppo su diversi argomenti come competenza tecnica, diversità e inclusione, innovazione e carriera. La durata del tirocinio è di un anno, prorogabile per un altro anno. Il Programa de Estágio di Stellantis propone borse di studio, cibo, trasporti, assicurazione sulla vita e assistenza per sport e palestra.

