Roberto Matteucci nuovo amministratore delegato di Stellantis in Polonia

All’inizio di quest’anno gli azionisti della società italo-americana FCA (Fiat Chrysles Automobiles) e la francese PSA hanno acconsentito alla fusione delle due società, determinando la creazione di un nuovo gruppo denominato Stellantis. Il suo direttore generale in Polonia è adesso Roberto Matteucci, che è responsabile delle attività commerciali dell’azienda e di tutti i marchi appartenenti al gruppo.

Stellantis: Roberto Matteucci è stato nominato nuovo amministratore delegato del gruppo in Polonia

Matteucci ha iniziato la sua carriera in Ford nel 1988, passando alla General Motors nel 1996, dove è diventato CEO di General Motors Italia nel 2008. Da ottobre 2018 è stato vicepresidente per lo sviluppo della rete di concessionari Groupe PSA e da marzo dello scorso anno direttore generale di Groupe PSA in Polonia.

Ricordiamo che la Polonia è un paese molto importante per Stellantis. Nel suo stabilimento di Tychy infatti saranno prodotte alcune delle nuove auto su cui il gruppo punta per far aumentare le vendite di alcuni suoi marchi. Ci riferiamo in particolare ai B-SUV di Jeep, Alfa Romeo e Fiat.

