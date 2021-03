Stellantis: importante novità in Austria

Stellantis Austria annuncia la nomina di Silvia Rieger (42 anni) come nuovo amministratore delegato per il mercato austriaco. Come parte della nuova organizzazione Stellantis, che è stata fondata a seguito dell’alleanza tra Groupe PSA e Fiat Chrysler Automobiles, Rieger sarà ora responsabile dell’intera attività di importazione automobilistica del Gruppo Stellantis in Austria – composta da Citroën Austria GmbH e FCA Austria GmbH, Opel Austria GmbH e Peugeot Austria GmbH.

Silvia Rieger può vantare molti anni di esperienza all’interno del Groupe PSA nella sua carriera. Ha diretto le attività post vendita di Groupe PSA in Austria e Svizzera, poi il marchio PEUGEOT in Austria e più recentemente è stata Amministratore Delegato Groupe PSA Import in Austria. Markus Wildeis, amministratore delegato di FCA Group Austria dal 2020, torna alla gestione internazionale e assumerà un ruolo di leadership all’interno dell’organizzazione europea Stellantis.

Silvia Rieger, Amministratore Delegato Stellantis Austria, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Markus Wildeis, con il quale ho lavorato a stretto contatto in questa prima fase di transizione tra il Gruppo FCA e il Groupe PSA per fondare Stellantis in Austria. Vorrei ringraziarlo per il suo lavoro, che si riflette nel successo dei marchi FCA sul mercato austriaco, e sono lieto che continuerà a utilizzare la sua esperienza e il suo know-how in un nuovo ruolo internazionale all’interno di Stellantis “.

Silvia Rieger continua: “Stiamo ancora vivendo tempi molto turbolenti nel settore automobilistico. Sono in corso molti cambiamenti che interessano tutte le aree del settore automobilistico. In questa difficile situazione, in particolare, è particolarmente importante per me sviluppare ulteriormente e riunire i punti di forza delle nostre singole organizzazioni in Austria.”

“L’obiettivo è promuovere ulteriormente il meglio da tutte le aree e coordinare e rafforzare la nostra intera attività automobilistica rimanendo agili nell’interesse dei nostri dipendenti e dell’intera azienda in Austria. Oggi la nostra azienda occupa una posizione importante sul mercato austriaco e si sta sviluppando fino a diventare uno dei principali fornitori di mobilità sostenibile in Europa e nel mondo. Stellantis è chiaramente in grado di farlo”.

