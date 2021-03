Come sfruttare con intelligenza le regole del Codice della Strada: auto confiscata alla criminalità? Va alla Polizia di Pisticci (Matera). uno dei più meravigliosi della Basilicata, Regione di bellezza incredibile. Trattasi di un’Audi TT, come vedete in foto.

L’Agenzia del Demanio assegna la vettura a titolo gratuito alla Polizia Locale. Così, gli agenti possono effettuare attività legate alla sicurezza stradale. La Prefettura aveva confiscato questo veicolo per motivi di giustizia.

Dopo l’iter amministrativo per l’assegnazione, ecco allestimento e reimmatricolazione con le dotazioni proprie delle auto di Polizia Locale. Un’iniziativa, questa, con pochi precedenti in Italia. Un’auto che prima era utilizzata da trasgressori della legge, da oggi sarà al servizio dei cittadini.

Ma quando scatta la misura? In numerosi casi. Fra gli altri, auto confiscata alla criminalità. Proprio il caso di Pisticci. Tuttavia, ci sono altre situazioni frequenti. In particolare, chi guida ubriaco (con oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue) rischia grosso. Non c’è solo la multa di 1.500 euro. Non scatta solo l’arresto da sei mesi a un anno. Viene disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Qualcosa di analogo per guida sotto l’effetto di droghe: con la sentenza di condanna odi applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Quindi, prima il sequestro: l’auto resta di proprietà del soggetto ubriaco, che però non può usarla. Poi la confisca: provvedimento definitivo, secondo cui la vettura diventa di proprietà dello Stato. Al che, il Demanio ha diverse opzioni. Interessante quella che riguarda l’Audi TT alla Polizia Locale di Pisticci.

