Stephen McKnight responsabile della sicurezza informatica dei prodotti presso Stellantis

Wolf Hill Group, una società di ricerca esecutiva a livello nazionale per talenti della sicurezza informatica, ha annunciato il posizionamento di Stephen McKnight come responsabile della sicurezza informatica dei prodotti presso Stellantis, la quarta casa automobilistica più grande nel mondo.

McKnight è un rispettato leader del settore con oltre 21 anni di esperienza nella gestione della sicurezza informatica e delle operazioni di tecnologia dell’informazione. Ha lavorato negli ultimi sette anni presso General Motors (GM), dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali, concentrandosi sulla sicurezza informatica dei prodotti. In precedenza, McKnight ha ricoperto il ruolo di Senior Manager of Cyber ​​Risk Services presso Deloitte. All’inizio della sua carriera, McKnight ha trascorso sei anni in Daimler Chrysler, dove ha lavorato come sviluppatore di software e analista di processo.

“Stephen McKnight è un leader della sicurezza informatica ad altissime prestazioni con una straordinaria esperienza in numerosi settori nel corso di molti anni”, ha affermato Mike Mosunic, cofondatore del gruppo Wolf Hill. “Porterà una straordinaria esperienza, energia e intelligenza al team dirigenziale di Stellantis in un momento entusiasmante nella storia dell’azienda a seguito della sua recente fusione tra Groupe PSA e il gruppo Fiat Chrysler”.

Il Lead Talent Acquisition Advisor di Stellantis ha osservato: “Stephen ha riscontrato un notevole successo gestendo l’implementazione di strategie e soluzioni di sicurezza informatica in modo tempestivo, efficiente ed efficace in linea con le esigenze aziendali aziendali. È un dirigente orientato ai risultati con un’eccezionale capacità di motivare e responsabilizzare i team a pensare ed eseguire piani strategici in tutte le organizzazioni e siamo entusiasti di accoglierlo nel nostro team di leadership “.

McKnight ha conseguito una laurea in informatica presso l’Università di Windsor. È inoltre titolare del Certified Information Systems Security Professional (CISSP) dal 2007; Certificazione CISSP-ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional) dal 2014; e GSLC (GIAC Security Leader Certification) dal 2016.

